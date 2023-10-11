疾管署：近期新冠疫情呈略升趨勢

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衛生福利部疾病管制署今（11）日說明，新冠疫情有略升趨勢，莫德納XBB.1.5疫苗第三階段開打，請民眾儘速接種，減少重症及死亡風險，保護自己與家人健康。

疾管署表示，鑒於國際間新冠肺炎疫情升溫，國內疫情仍持續且有略升趨勢，並以XBB為主流病毒株，為提升國民對抗主流病毒株之免疫保護力，而今天新冠莫德納XBB.1.5疫苗第三階段開打，請滿6個月以上民眾儘速前往接種，儘早獲得保護力，減少病毒對健康的威脅。

疾管署公布，國內自3／20新制實施後，近7日（10／3-10／9）每日平均新增39例新冠肺炎本土確定病例（併發症），較前7日（9／26-10／2）之每日平均新增35例略升。近7日（10／3-10／9）平均每日新增3例死亡，較前7日（9／26-10／2）之每日死亡平均數4例略降。近期國內疫情有略升趨勢，須持續關注後續疫情變化。

疾管署指出，新增檢出93例Omicron變異株確定病例，其中66例本土個案分別為61例XBB（重點變異株38例EG.5、4例XBB.1.16、4例XBB.1.9.1、4例XBB.2.3、3例XBB.1.5）、4例BA.2.75及1例BQ.1；另27例境外移入個案均為XBB（重點變異株19例EG.5、4例XBB.1.5、2例XBB.1.9.1、1例XBB.1.16、1例XBB.1.9.2）。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB （97％）為主流株，重點變異株以EG.5（52％）為多，其次為XBB.1.16（7％）及XBB.1.5（7％）。

截至今(2023)年10月8日，依全球共享流感數據倡議組織(GISAID)資料顯示，全球XBB及其衍生變異株占比約95.8％，其中EG.5占比持續上升(47.3％)，惟WHO基於該變異株疾病嚴重度未明顯增加，評估對全球造成公共衛生風險為低；另需留意變異株XBB.1.16(16.9％)及XBB.1.5(8.7％)占比則持續下降，監測中變異XBB.1.9.1(8.1％)、XBB(3.7％)及XBB.1.9.2(3.3％)占比亦下降，而XBB.2.3(7.8％)則持平。

疾管署進一步說明，國內近期新冠肺炎疫情有略升趨勢，併發症中65歲以上長者占78％，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種新冠肺炎疫苗以及早獲得保護。

疾管署再次呼籲，XBB.1.5疫苗對於目前正流行的變異株，包括XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.2.3.2，以及EG.5.1等皆具免疫保護力，請民眾踴躍接種，減少感染及重症風險。

疾管署也提醒，持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，年長者或免疫低下者外出時，或於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。