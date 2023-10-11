華懋上半年每股獲利4.72元 預計11月下旬掛牌上市

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半導體產業揮發性有機氣體（VOCs）處理及污染防治設備專業廠商華懋（5292）是首家以科技事業暨綠能環保類股申請上市公司，111年度每股盈餘為7.90元、112年上半年度每股盈餘為4.72元。預計今年11月下旬掛牌上市。

華懋成立於78年，目前實收資本額為3.08億元，主要營業項目為VOCs揮發性有機廢氣污染防治處理工程、工業用除濕工程及相關維修保養服務，客戶群囊括台灣半導體產業主要供應廠商。隨著環保法規日趨嚴格，該公司30多年以來在空氣污染防制VOCs廢氣處理領域已累積不少大型專案之規劃、設計、施工、測試、維運等完整業務經驗，能有效掌握工程施工品質，已具業界實績及口碑商譽，有助於在各產業推廣業務。

華懋VOCs工程設備近年受惠於台灣半導體產能持續擴充建廠，使近兩年營業額成長比率皆超過30％以上，2023年雖因半導體產業面臨總體經濟放緩及下游持續去化高峰期間庫存影響，使半導體上游擴廠腳步放緩，亦使客戶要求裝機交貨速度放緩，惟該公司依據在手訂單及爭取訂單預估，半導體行業依其既定的政策進行擴廠計劃不變，且其他產業為因應環保及永續發展需求，持續優化及採購環保設備需求亦穩定成長。

依據市場研調機構SEMI預期，半導體產業在庫存調整完畢、高效能運算(HPC)和汽車領域對半導體需求的推動下，2024年全球前端晶圓廠設備支出總額將增加至920億美元，成長21.1％，台灣仍將保持全球前端晶圓廠設備支出的領先地位。

華懋公司隨著客戶端採購安裝量增加，後續設備保養維修服務需求亦大幅增加，使整體毛利率上升，今年第二季毛利率達28.8％，較第一季毛利率18.8％大幅上升，且今年上半年度淨利較去年同期上升38.65％。