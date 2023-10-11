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東陽9月、Q3淡季逆創史上最賺單月、單季 前九月已賺贏去年全年

東陽總裁吳永祥。圖／陳慜蔚
東陽總裁吳永祥。圖／陳慜蔚

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東陽（1319）自結 9月稅前盈餘4.59億元，較去年同期成長26％，創史上單月新高。累計第三季稅前盈餘也在淡季逆勢衝上12.38億元，更勝以往旺季，創史上最賺單季。

累計東陽前九月稅前盈餘28.13億元，較去年同期成長28％，創史上新高，並已賺贏去年全年，累計稅前每股盈餘4.68元。

東陽表示，全球汽車碰撞零件需求上升，以及全球汽車銷量持續增加，東陽OEM、AM迎接旺季市場需求，積極整理整頓，

加快各廠生產排程，穩定出貨，為市場做足準備。

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