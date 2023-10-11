存股「14檔熱門標的大公開」驚見1檔AI概念股

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【旺得富理財網 黃順德】「存股」是一種懶人投資法，以持續買進股票並長期持有，累積資產，選股策略則首重獲利穩、配息穩、填息穩的績優股，若企業發放現息，投資人再將收益重新投入買進更多股票，從中享受存股所帶來的複利效果。

然而，存股要注意以下三點，一是「填息才是現金落袋」，首先是股價是會波動的，殖利率並非定值。而除權息後股價會下跌出現「除權息缺口」，必須完成填息後才算是真正賺到，若未填息，就是股民常說的「賺了股息、賠了價差」。

其次是「高殖利率不等於高報酬」，現金股利／股價×100％＝現金殖利率，若股價下跌，即分母變小時，現金殖利率就會變高，因此殖利率愈高並不代表越好，還是得看報酬。

最後是「配息來源非本業」，公司配息來源可能不是來自本業收益，而是處分資產等一次性收益，包括出售土地或名下企業等，高配息極可能只是曇花一現。

投資達人建議，以波動度、殖利率、評價面等三項條件選股，從中精選出熱門存股標的，包括台泥（1101）、統一（1216）、中鋼（2002）、聯電（2303）、台達電（2308）、鴻海（2317）、台積電（2330）、中華電（2412）、聯發科（2454）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、中信金（2891）、第一金（2892）、合庫金（5880）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。