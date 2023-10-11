勃肯IPO市值上看百億美元 賣涼鞋為何比賣球鞋還值錢？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

曾經堅持家族經營超過兩百年的德國勃肯鞋，兩年前加入時尚帝國LVMH家族，今年更讓芭比娃娃穿上勃肯涼鞋，衝刺高達百億美元的新股上市。

今天要講一個激勵人心的發財故事，一位樸實無華的德國大媽，嫁入奢華浮誇的法國時尚豪門，然後她被好萊塢打扮成芭比娃娃，在全球巡迴演出；現在，她要登上美國華爾街紐約證券交易所，敲鐘股票上市，大撈1百億美元。

先請問你一個問題：你家裡的鞋櫃，或是就在你的腳下，是否就有幾雙勃肯鞋（BIRKENSTOCK）？這雙強調德國人實事求是的精神，雙雙都合腳、健康的鞋子，穿起來是否符合你的預期？

全球時尚龍頭入主 老品牌變搖錢樹

然後你知道嗎？勃肯鞋至今的確大多都是德國製、公司總部也還在德國，創辦人的家族傳承了8個世代，堅持以家族事業模式，經營240餘年。但是兩年前，勃肯的主要股東，已經變成全球時尚龍頭酩悅軒尼詩—路易威登（LVMH）董事長阿諾特（Bernard Arnault）家族主導的私募基金，然而這個新股東拚命把勃肯打扮成時尚品牌，加倍衝刺業績，10月11日從華爾街吸金16億美元（超過新台幣5百億元），以1百億美元左右的總市值股票上市。

由阿諾特家族主導的私募基金路威凱騰（L Catterton），在2021年2月入股勃肯公司，前後才花了短短2年8個月的時間，就以令人稱奇的財務魔術，讓勃肯這家近250年歷史的德國老公司，成為法國時尚帝國與華爾街投資銀行的搖錢樹，搖出了百億美元的財富。

在庶民的世界，一雙涼鞋能賣多少錢？夜市裡堆積如山的涼鞋，一雙新台幣150元就能拎走了，大賣場裡擺滿的塑料涼鞋，一雙標價4、5百元，而美國的卡駱馳（Crocs）、德國的勃肯，算是涼鞋產業的勞斯萊斯了，他們一雙鞋賣到2千至4千元。

但是最狠的還是法國時尚帝國LVMH與華爾街，他們像是好萊塢星探，先相準勃肯這樣的潛力公司，拿出白花花的現金，誘惑勃肯的老股東，接著用法律合約與紅酒晚宴，把這個德國百年家族牢牢綁住，再用全球鋪天蓋地的行銷手法來化妝，加上點石成金的財務魔術，瞬間創造新台幣數以千億元的財富！閱讀全文…

（本文作者乾隆來為紐約大學金融碩士，曾任金控公司副總經理）

你可能也會感興趣》

0056第四季配息1.2元，該買進嗎？股價35.79元可以存股嗎？達人幫你算高股息ETF合理價

哈瑪斯為何狂攻以色列？原因有2個...從海陸空入侵、發射逾2200枚火箭彈，22地淪戰場釀逾230死

「台積電不是很會賺，債務為何一路攀升」手握幾百張台積電，陸行之拋5提問：是否已偏離張忠謀「財務保守」原則

別用「老了」催眠自己，53歲媽斜槓無印良品兼差去！從打掃員變網店麻豆：50後的好命自己定義

不只永續，固特異還要讓輪胎「會思考」！2030年前使用100%永續材質生產輪胎，固特異125週年新品發佈會，三大亮點一次看