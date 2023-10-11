10／11期貨市場掃描

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美股

美股周二上漲，因美債殖利率回落，以及聯準會官員較為鴿派的談話令市場預期升息週期有望結束，儘管以巴衝突仍令市場擔憂。亞特蘭大聯邦儲備銀行行長波斯蒂奇（Raphael Bostic）10日表示，他認為當前利率已經高到足以令通膨降回2％的目標水平，並稱沒有看到經濟衰退的跡象。

道瓊工業平均指數10月10日終場上漲0.40％（134.65點）、收33,739.30點。標準普爾500指數上漲0.52％（22.58點）、收4,358.24點。那斯達克指數上漲0.58％（78.60點）、收13,562.84點。費城半導體指數上漲1.29％（44.72點）、收3,512.07點。

道瓊指數佔比達到5％以上的權重股當中，聯合健康保險（權重10.33％）下跌0.43％，微軟（權重6.47％）下跌0.43％，高盛（權重6.13％）上漲0.69％，家得寶（權重5.79％）上漲1.31％，安進（權重5.33％）下跌0.11％，開拓重工（權重5.32％）上漲0.70％。明尼亞波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾卡什卡利（Neel

Kashkari）10日表示，他相信美國經濟可望軟著陸，通膨回落至聯準會2％的目標，但失業率不會大幅上升。Dakota Wealth資深投資組合經理帕夫利克（Robert Pavlik）表示，美國經濟增長放緩但並未動搖，聯準會則是暫停升息當中，股市因此受到激勵。美國9月非農就業新增33.6萬人，遠超市場預期的增加17萬人。失業率與前月持平為3.8％，預期值為3.7％。薪資增速則不及預期水平，平均時薪月增0.2％、年增4.2％，預期值分別為0.3％和4.3％。此外，7月和8月數據皆獲得上修，8月份非農新增上修4萬人至22.7萬人，7月份非農新增從15.7萬人上修到23.6萬人，7、8月合計上修11.9萬人。

法儲銀全球資產管理公司市場策略主管切圖安（Mabrouk Chetouane）表示，目前金融市場主要關注央行政策和即將到來的財報季。美股財報季將在周五展

開，包括摩根大通、花旗集團和富國銀行等將公布財報。FactSet的數據顯示，標普500指數成分股第三季每股盈餘預估將下滑0.3％，此將是連續第四個季度下降。

原油

交易所（NYMEX）11月原油期貨10月10日收盤下跌0.41美元或0.5％至每桶85.97美元，部分回吐周一因以巴衝突導致的逾4％漲幅，歐洲ICE期貨交

易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌0.5美元或0.6％至每桶87.65美元。Again Capital LLC合夥人基爾達夫（John Kilduff）表示，目前為止沒有石油供應直接受到以巴衝突的影響。7 日清晨，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）從加薩走廊向以色列發起近年來最大規模的火箭彈襲擊，以色列總理納坦雅胡聲明將出動全部軍事力量摧毀哈馬斯。以美國為首的西方多國譴責哈馬斯對以色列發動「恐怖襲擊」，阿拉伯多國則呼籲雙方立即停火。國際貨幣基金（IMF）10月10日發布《世界經濟展望報告》，報告預估今年全球經濟增速為3.0％，和前次報告的預測持平；報告預估2024年全球經濟增速為2.9％，較7月報告的預測則是下調了0.1個百分點。報告對今明兩年世界經濟增速的預測值均低於2000年至2019年期間平均每年3.8％的水平。全球第三大油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes Inc.）報告表示，截至10月6日，美國石油與天然氣探勘井數量較前周減少4座至619座，續創去年2月以來的新低。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前周持平為553座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。

貝克休斯的數據顯示，截至10月6日，美國石油探勘井數量較前周減少5座至497座，也續創去年2月以來的新低；天然氣探勘井數量較前周增加2座至118座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量減少105座，天然氣探勘井數量減少40座，水平探勘井數量減少145座。美國能源部數據顯示，9月29日當周，美國原油日均產量較前周持平為1,290萬桶，維持在2020年3月以來的新高。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨10月 10日上漲，因出口需求較佳的帶動；小麥與玉米則是下跌，市場關注12日將公布的美國農業部月報。

12月玉米期貨收盤下跌0.6％至每英斗4.8550美元，12月小麥下跌2.5％至每英斗5.5850美元，11月黃豆上漲0.6％至每英斗12.7150美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.12月棉花期貨10月10日下跌1.7％至每磅85.45美分，10月粗糖期貨下跌0.5％至每磅27.05美分。

羅薩里奧穀物交易所報告表示，阿根廷核心農業區可能因乾

旱而遭受小麥產量的巨大損失，但交易所尚未改變2023/2024年度小麥產量1,500萬噸的預測。交易所指出，核心地區小麥播種面積為100萬公頃，其中40萬公頃狀況良好，10萬公頃狀況不佳。阿根廷農民已經播種了約540萬公頃小麥，初步收成工作將在未來幾週內開始。交易所也預測，本年度阿根廷將種植850萬公頃玉米，預計產量為5,600萬噸。

分析機構AgRural報告表示，截至上周，巴西2023/24年首播玉米播種進度為37％，較前周增加5％，落後於去年同期的39％。巴拉那州、聖卡塔琳娜州和南大河州這三個南部州的玉米種植進展順利。聖保羅州、米納斯吉拉斯州和戈亞斯州土壤濕度充足，種植工作已經開始。巴拉那州首播玉米種植進度已達82％，較前一周增加11％。南大河州首播玉米播種進度為62％。

根據AgRural的數據，截至上周，巴西2023/24年度黃豆播種進度為10％，較前一周增加4.9％，略快於去年同期的9.6％。其中，巴拉那州播種進度接近30％，馬托格羅索州播種進度達14％。

巴拉那州的黃豆播種進度已接近30％，該州西部地區播種進度最快，北部地區播種速度最慢。該州農村經濟部表示，這是巴拉那州過去五年來最快的黃豆播種速度。該州預計黃豆產量為1,600萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月10日收盤上漲11美元或0.6％至每盎司1,875.3美元，因以巴衝突提振避險需求，以及美元與美債殖利率回落的影響；美元指數下跌0.2％，12月白銀期貨上漲0.1％至每盎司21.953美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲0.2％至每盎司890.2美元，12月鈀金期貨上漲3.5％至每盎司1,171.40美元。

金拓新聞發布的每周黃金調查顯示，分析師對本周（10.9~10.13）金價多空看法勢均力敵。在針對專業人士的調查中，38％認為本周金價將會上漲，38％預計將會下跌，23％預期本周金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有43％認為本週金價將上漲，42％認為將會下跌，15％認為將會盤整。

美國商品期貨交易委員會10月6日報告顯示，截至10月3日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前周減少21％至91,226口，創下11個月以來的新低。明尼亞波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾卡什卡利（Neel Kashkari）10日表示，他相信美國經濟可望軟著陸，通膨回落至聯準會2％的目標，但失業率不會大幅上升。亞特蘭大聯邦儲備銀行行長波斯蒂奇（Raphael Bostic）10日表示，他認為當前利率已經高到足以令通膨降回2％的目標水平，並稱沒有看到經濟衰退的跡象。

荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略師曼泰（Ewa Manthey）報告將今年全年平均金價的預估下調至每盎司1,924美元，相比年初的預測為每盎司2,000美元。報告稱，該行預計聯準會將不再升息，並可能在2024年開始降息，這有助明年金價重新挑戰每盎司2,000美元價位，並可望在2025年繼續走高。

報告表示，該行經濟學家認為，隨著經濟的挑戰加劇，聯準會將從2024年春季開始降息，稱實際家庭可支配收入正在放緩，學生貸款償還將重新啟動，信貸供應正在枯竭，許多家庭在疫情期間的累積儲蓄正在耗竭。報告預估，如果聯準會在明年第一季開始降息，2024年第一季的平均金價將可望達到每盎司1,950美元。