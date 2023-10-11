台塑四寶Q3大賺356.82億元 季增1,218.1％

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油價強彈，拉抬煉油、塑化營運動能，台塑四寶第三季本業全面擺脫虧損，獲利復甦大躍進，第三季合計稅後盈餘356.82億元，季增1,218.1％。其中，台塑化（6505）第三季稅前盈餘衝高至211.03億元，稅後盈餘171.56億元，EPS 1.81元；前三季稅後盈餘204.34億元，EPS 2.15元，勇奪集團單季、前三季獲利冠軍。

此外，台化（1326）第三季稅後盈餘74.94億元，季增341.6％，EPS 1.28元，勇奪集團單季獲利亞軍；台塑（1301）第三季稅後盈餘66.71億元，季增444.6％，EPS1.05元，至於南亞（1303）第三季稅後盈餘43.61億元，季增363.1％，EPS 0.55元。

影響所及，台塑四寶前三季合計稅後盈餘452.65億元，年衰退從上半年91.3％縮減60.8％。其中，台塑前三季稅後盈餘102.39億元，EPS 1.61元，名列集團前三季獲利亞軍；其次，台化前三季稅後盈餘84.23億元，EPS 1.44元；南亞前三季稅後盈餘61.69億元，EPS 0.78元。

台塑化表示，油價反彈對庫存有利，成品油價差活絡攀揚，是獲利明顯復甦關鍵。8月汽油每桶價差約15美元，9月約13美元。8月下旬大西洋區煉廠持續發生事故，且9月歐美逐步進入煉廠密集檢修期，市場擔憂歐洲柴油庫存在冬季取暖旺季前難以建立，加上9、10月印度及中東主要煉廠定檢，柴油價差維持高點；7月每桶價差21美元，8月擴大至32美元，9月約35～36美元。

據悉，台塑化第三季煉油事業平均產能利用率48萬桶／日（89％），平均煉油價差從7月每桶7美元提振至8月13美元，9月也有12美元；加上第三季油價反彈逾15美元，增添庫存、在途原料跌價損失回沖，石化行情回穩彈升，7、8月合計獲利已近百億元，9月延續高檔態勢，支撐第三季稅前盈餘蓄勢挑戰200億元。