中東衝突下的短線避險和長線布局 可投資這二個方向

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以色列在遭到巴勒斯坦恐攻組織哈瑪斯攻擊後宣戰，中東區域衝突升高，市場擔憂能源供需失衡。此外，避險資金轉入債市，壓低美國公債殖利率。本周以來，2年期公債殖利率從5.15％跌至4.98％，10年期公債殖利率從4.88％降至4.63％，激勵債市上漲。

整體來說，在中東衝突下的短線避險和長線布局建議上，投資人可投資「多元債券」及「多元資產」。

另外，聯準會年底前升息機率降低，聯準會多位官員發表偏鴿派言論，釋出11月將持續暫停升息的訊號，包括聯準會副主席Philip Jefferson和達拉斯聯邦銀行總裁Lorie Logan均表示當前的美國公債殖利率水準處於高檔，持續升息的必要性降低；然而，最新美國9月份非農就業數據仍大幅優於預期，顯示美國勞動市場依舊緊俏，貨幣政策維持高檔的需求仍在，多空拉鋸下預期美國聯準會按兵不動機率升高。根據CME統計，聯準會於11月1日升息的機率已降至13％；12月13日升息的機率也降至27％。

美股第3季財報即將於本周展開，施羅德投信表示，根據最新外資券商高盛的報告，市場預估美股第3季獲利成長為0％，第4季獲利成長為9％，相對於今年前兩季獲利負成長的情況，美股企業獲利應可望於本季觸底回升。

此外，隨著通膨下滑和美國經濟成長趨穩，以及展望明年聯準會可望有降息空間之下，預估2024年和2025年美股企業獲利可望分別成長5％。而美國7大巨型股的營收和獲利仍將持續處於主導地位，持續看好大型股未來的表現。

從總體經濟環境分析，預估美國升息循環已邁向最後階段，施羅德投信表示，美國利率水準將繼續維持在高檔區間一段時間，而核心通膨自高點鬆動，且未來經濟成長依然穩健，對未來總體經濟表現並不悲觀，加上美股企業獲利可望觸底回升，都有利於第四季的金融市場表現。然而，地緣政治風險的確會增加投資的不確定性，市場波動度預期也會增加，但若衝突未進一步擴散，初步分析對金融市場的負面影響應屬有限，後續可觀察衝突發展狀況，以及美元、油價等走勢。

建議投資人的投資組合現階段可以增加多元性以分散及降低風險，並伺機掌握下波的潛在上漲標的，短線可增持能源等避險資產，中長線而言，具有長線成長利基的全球趨勢股票、廣納多元資產的全球平衡型基金、以及以投資等級債券為主、同時精選掌握非投資等級債券高息投資機會的全球多元債券等，皆是投資人可同時掌握收益及成長潛力的優質選擇。