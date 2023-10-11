權值股帶頭上攻 AI漲跌互見 這族群可留意

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投組表現：

金雨（4503）表現最佳，11日股價上漲0.69％，股價收日Ｋ十字星，留長下影線，後勢仍有上漲空間。

安格（6684）表現最差，11日股價下跌2.89％，均線仍呈現多頭排列，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤11日最高來到16,729.5點，終場上漲151.46點，漲幅0.92％，收在16,672.03點，成交量放大為3638億元。

類股方面，數位雲端及油電燃氣表現最佳，漲幅均超過3％，權值股台積電上漲12元，漲幅2.26％％，收在544元。聯發科上漲28元，漲幅3.56％，收在814元。

展望後市，台股大盤在季線前卻步不前，後勢漲跌仍需視以巴戰爭是否擴大而定。權值股台積電、大立光、聯發科帶頭上攻，AI股漲跌互見，創意、高力表現不俗；建準、營邦、緯創跌停均超過9％。近期重點建議關注軍工股的雷虎、全訊、寶一、亞航，以及IC設計的瑞昱、創惟等個股。

投組表現：

智邦（2345）表現最佳，受惠 AI將為新的成長動力。看好第三季營運表現優於預期，將成為延續到2025年。

華經（2468）表現最差，受惠漲多爆量影響，股價量縮拉回，等待下一次機會。

盤勢預測：

受到中東危機再起，美國Fed釋出鴿派理論，讓美股四大指數收紅，加上上市櫃公司創下9月營收，且成為盤面的熱門族群，在業績繳出漂亮的成績單，相對大盤強勢的股票，將有機會成為吸引市場的目光，挑戰近期新高，反之最近避開航運族群應該可以避開下跌分險。

投組表現：

凌群（2453）表現最佳，9月營收較上月大幅成長36％，盤中創高拉回。

艾華（6204）表現最差，公司積極拓展新的產品市場，股價拉回5日線留意止穩點。

盤勢預測：

達拉斯聯準銀行總裁蘿根周一表示，隨著近期美債殖利率飆升，聯準會再次升息提高基準利率的必要性不高，根據CME FedWatch工具顯示，目前預測聯準會11月升息機率為14.6％；再隨著以巴戰爭展開，避險買盤增溫，抑制美債殖利率攀升，美股四大指數收紅。

台股國慶連假休市期間，以色列和巴勒斯坦爆發50年來最大衝突，美股仍持續收漲，11日台股也成功挑戰季線反壓，不過須留意國際局勢不確定性高，外資連 續賣超台股、新台幣暫無轉強跡象，短期內台股難脫區間整理格局。

投組表現：

新興（2605）表現最佳，CPI近期持續走揚，有利未來運價上漲，提升獲利表現。

萬國通（9950）表現最差，早盤創高後獲利賣壓出籠，待9月營收公告後有望重新轉強向上。

盤勢預測：

連假過後台股補漲，早盤一度大漲超過200點並攻至季線，唯季線扣高壓力不輕，導致終場漲勢收斂至151點。由於下個月季線才扣低、半年線才扣高，因此研判指數現階段還是上有壓下有撐的區間震盪，須待美股表態才能化解僵局。

雖然今天指數收盤表現不差，但台積電（2330）就貢獻指數101點，中小型股反倒大舉賣壓出籠形成「拉積盤」，兩市合計逾1100家走跌，OTC指數終場收跌0.91％。目前OTC已來到三角收斂整理型態末端，除年線外的五條均線形成糾結，接下來就要看多空何時放量表態。

9月營收即將全數公告，建議投資人可透過月報汰弱換強，操作上仍以短進短出為主不宜久戰。題材股方面，，以巴衝突再起，軍工股當中的八貫（1342）、雷虎（8033）、宏碩系統（6895）盤中亮燈漲停，投資人可留意提供飛彈PA的全訊（5222），大客戶是中科院，以色列亦是其長期客戶約佔營收5％，有望實質受惠。