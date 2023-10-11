響應世界安寧日 竹市打卡分享資訊送多肉植栽

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今年10月14日是「世界安寧日」，新竹市衛生局推出「安寧善終，快樂多多」打卡送多肉植栽活動，民眾只要於活動期間在衛生局10樓左側打卡，並在自己臉書分享安寧緩和資訊，即可獲贈療癒多肉植栽1盆，希望藉此喚起民眾對生命末期照顧的重視。

竹市衛生局長陳厚全今年特別擔任活動代言人，同時響應世界安寧日，加入簽署及打卡活動。他表示，安寧療護可以幫助末期病人，透過事先的心願表白、家人支持及妥善安排，減少緊急醫療、加強支持性的醫療照護，讓病患擁有生命的尊嚴與生活品質，最後完成善終。

陳厚全指出，竹市目前提供的安寧療護服務包含安寧病房（台大新竹醫院及市立馬偕兒童醫院）、安寧共照服務（台大新竹醫院、新竹馬偕醫院、新竹國泰醫院、國軍新竹醫院及南門醫院）及安寧居家照護（台大新竹醫院、新竹馬偕醫院及新竹國泰醫院），民眾可依據自己本身狀況需求選擇安寧服務方式，相關資訊可至衛生福利部預立醫療、安寧緩和醫療及器官捐贈意願資訊系統首頁查詢。

衛生局說明，死亡不應被視為是一生的終結，而要採取另種積極看法，把死亡當成圓滿生命意義的重要環節，期待透過世界安寧日推廣，讓每個人透過重視安寧善終及安寧緩和醫療推動的重要性，希望讓每位需要的民眾可以透過安寧緩和醫療，安詳、有尊嚴且圓滿的走完人生最後1哩路。

衛生局也提醒，「安寧善終，快樂多多」打卡送多肉活動，在衛生局10樓左側設置打卡牆，民眾只要透過打卡於自己臉書上分享安寧緩和資訊，即可獲贈療癒多肉植栽1盆，活動自10月11日到10月20日止，數量有限，送完為止。

另外，除了打卡活動，即日起簽署「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」並將意願書提交至衛生局10樓，可獲贈保溫水壺1個。民眾如有相關安寧緩和問題，可電洽新竹市衛生局醫政科專線03-5355253。