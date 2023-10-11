光輝10月有譜！外資買超231億元 3檔千金股臉紅 4類概念股有戲

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三大法人買超台股254.52億元

台股今天漲151.46點，收在16672.03點，成交值新台幣3589.84億元。三大法人同步買超，合計買超254.52億元。

自營商買超12.48億元，投信買超10.96億元，外資及陸資買超231.08億元。

（中央社）

台積電漲12元市值重返14兆 台股勁揚151點收16,672點

台股今天上揚151.46點，收復16550點半年線關卡，收在16,672.03點。電子與金融類股表現強勢，為多頭指標，其中台積電上漲12元達544元，市值增加3111億元，攀至14.1兆元，貢獻大盤約98點。

台股加權指數收在16672.03點，上漲151.46點，漲幅約0.92%，成交值新台幣3,589.84億元。

台積電收在544元，上漲12元，市值增加3111億元，攀至14.1兆元，貢獻大盤約98點。股王信驊站上3,000元，收在3,035元，上漲195元，大立光、聯發科及創意等權值、高價股紛紛走高，帶動電子類股指數上揚0.93%。

人工智慧（AI）族群多震盪收低，緯創跌破100元大關，收在98.2元，跌幅達9.49%；營邦收在510元，跌幅9.73%；技嘉、英業達和廣達跌幅逾5%。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）對以色列發動大規模攻擊，中東地區局勢陷入動盪，軍工概念股雷虎及八貫等在市場資金湧入下紛紛收高。

長榮海運預期，市場持續供過於求，今年第4季表現恐較第3季弱，明年仍是供需失衡、充滿挑戰的一年。在失望性賣壓出籠，長榮股價收在103.5元，下挫7.5元，連帶影響陽明和萬海同步收低，整體航運類股指數下挫3.14%。

觀光、生技和造紙類股同樣表現疲弱，類股指數下挫逾2%。塑膠、紡織、橡膠及汽車類股表現相對強勢，類股指數同步上揚逾1%。金融類股指數上漲2%。

兆豐國際投顧研究部副總經理黃國偉表示，大立光預計10月12日舉行線上法人說明會，公布第3季財報，並說明第4季營運展望，此外，美國9月消費者物價指數（CPI）近日也將出爐，都是市場關注重點。

（中央社）

盤後》外資買超231億元 台股大漲151點 光輝10月有譜

台股雙十長假後上工，假期間因美股連漲三日且周二美股四大指數收紅，台股展開補漲之跟上，台積電帶頭大漲，帶動指數衝上16729.5點、大漲208.93點，突破半年線，但16700、季線不穩。大盤氣氛偏暖，但上漲攻勢溫和，僅十多檔個股漲停，其中千金股創意(3443)高掛紅燈，股后世芯-KY(3661)飆上史上新高價，股王信驊(5274)亦漲近7%，千金股價紅潤。油電股在以巴單爭催化下人氣增溫，漲幅位居類股第一；航運股嚇歪，貨櫃三雄最受傷。終場台股收漲151.46點，為16672.03點，量能放大至3589.84億元。今日外資(不含外資自營商)買超231.0846億元，投信買超10.9591億元，自營商買超12.4837億元，三大法人買超254.52億元。外資總於轉站多方。

以巴發生衝突，市場關注戰事對油價的影響，使得油電股人氣增溫，類股漲幅逾3%，衝勁十足，台塑化(6505)尾盤再拉一波，終場上場近4%，直接突破月線季線，登上80元；帶動台汽電(8926)、全國(9937)走強，新海(9926)、欣天然(9918)齊揚。不止油價有戲，黃金概念股同受追捧，佳龍(9955)亮燈漲停，金益鼎(8390)盤中高見53.3元站穩月線之上，靶材大廠光洋科(1785)延續漲勢，盤中放量漲逾1%成功收復半年線，惟利多鈍化，終場佳龍漲停作收，金益鼎、光洋科漲幅都縮水至1%之內。航運股則被戰事嚇到東倒西歪，貨櫃三雄長榮(2603)重摔6%，陽明(2609)、萬海(2615)跟跌3~5%%，散裝族群慧洋-KY(2637)、四維航(5608)、裕民(2606)同步倒退嚕，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)雙雙殺低逾2%，拖累航運類指重挫3%以上，於台股敬陪末座。

回顧雙十連假前的最後交易日(10/6)，電子權值、航運、金融買盤點火，台股攻回16500整數關卡並收復月線，三大法人賣超20.25億元。外資10月首周累計賣超401.53億元，投信護盤馬拉松連46買，累計金額1322.76億元。台股雙十之後「向上」變盤，今日強勢收高151.46點，為16672.03點，成交量能放大到3589.84億元，5日RSI為67.78，10日RSI為57.62，9日K值為68.73，9日D值為52.61，20日乖離率為0.99。連4賣之後外資今日轉為買超231億元，累計今年賣超金額縮為168.4億元，投信則進入第47天買超，籌碼面翻多，台股10月總算看到光。

統一投顧董事長黎方國表示，美債殖利率走高對市場的干擾將慢慢鈍化，第四季市場將逐步回歸基本面行情，而台灣自1996年總統民選以來，總統選舉前一年的10月台股都是100%上漲，加上過去統計經驗，第4季是全年最容易上漲的季度，預期指數有機會去挑戰今年的高點，至於選股方向，黎方國建議，第四季布局的標的可鎖定AI、半導體、傳產集團作帳、選舉概念股等。

（時報資訊 張嘉倚）