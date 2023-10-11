瓦城九月營收4.45億元、年增22.24％ Q3營收15.1億元、創單季歷史新高

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瓦城泰統集團（2729）受惠中秋連假與展店效應，九月營收4.45億元、增22.24％，寫下自今年四月以來，連續第六個月創同期歷史新高亮眼表現。第三季單季營收達15.1億元，超越今年第一季的14.6億元，再創單季歷史新高、年增20.66％。今年1-9月累計營收達到43.49億元，年成長31.41％，持續穩定發展。

展望後市，第四季有雙十國慶連假帶動聚餐，瓦城旗下「時時香」、「瓦城」與「大心」都有新店開業，加全台百貨商場周年慶與企業尾牙旺季起跑，瓦城集團營運動能有撐，營收持續成長可期。

9月迎接中秋連假，集團搶先開設三家新店，包括「時時香」台南南紡店、「瓦城」誠品新店店和「時時香」誠品新店店。其中，誠品新店店被視為全新的商場指標，擁有強大的客流量。集團精準看中商場的集客優勢，並推出了多項引人入勝的開幕活動，包含開幕首三日限定滿額贈明星菜、在地居民優惠，以及跨品牌消費不限金額送瓦城／1010湘／時時香聯合天菜招待券，促動顧客回流造訪。這些創意活動不僅吸引了大量的消費者前來品味佳餚美食，更有助於加強與當地社區的聯繫，提高集團品牌在新店的知名度，進而提升了客戶忠誠度。

配合全台商場週年慶，瓦城旗下八大品牌順勢合作推出了「Eat起歡享好食光」歡慶活動。期間顧客不僅在首五日可以獲得明星菜（限量），還可以在活動期間享受消費不限金額贈招待券的福利；加上集團持續推出超人氣甜品，如大心霜淇淋的香蕉霜淇淋口味，清涼冰品搭配創意活動不僅能夠滿足現有顧客的需求，還能夠創造話題吸引新客戶，進一步推動了營收增長。

進入第四季，跨菜系料理時時香將分別於10月份在高雄漢神巨蛋商場，11月份在SKM Park隆重開幕，為高雄的鄉親帶來更多餐飲選擇。同時，泰式料理第一品牌瓦城也將以嶄新的面貌重新回歸漢神巨蛋，當地的顧客可以再次享受到瓦城的美味料理。此外，大心Express將在桃園機場第二航廈重新盛裝開業，為國際旅客提供南洋風味的美食佳餚，為機場的旅客帶來更多樣化的餐飲體驗，提高集團品牌的國際知名度。