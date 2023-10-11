航空之城即將起飛 產業界鎖定頭等艙位

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桃園從六零年代起，就開始成立工業區，七九年中正機場啟用之後，工商活動更是發展迅速，各家廠商也紛紛在此設立廠房；產業的蓬勃發展，再加上鄰近台北港，龐大的物流網路也隨著時間成形完善；如此的良性循環讓桃園人口成長率大增，一路以產業重鎮之姿，成為台灣六都之一。

成為六都之後，隨著航空城議題延燒，政府劃分了以九大園區作為基礎，延伸出五大重點發展區域，涵蓋了整個大園區；政策刺激了本就工商發達的桃園，對於產業用地的需求激增。

那麼，房地產價值早已在近年飆高的大園，甚至是東邊鄰近的蘆竹，南邊接壤的中壢，還是業界關注的區域嗎？

其實，各家產業現在將目光放在擁有大量農牧用地的觀音地區；不但同樣鄰近航空城計畫區的大園，房地產價值也相對實惠；提前插旗農牧用地，更能因應產業需求，做土地屬性變更，讓農地變事業用地！

廣瑞田地產就在觀音區，取得了一塊接近兩甲（近6000坪）的農牧用基地，不但符合變更成事業用地的條件，更緊鄰交通要道大觀路；不論是哪種產業屬性，只要這塊基地在手，對於未來桃園產業的發展，或是因應政府政策，都是一張搭著航空城啟航的頭等艙機票！

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