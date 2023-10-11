《金融》華銀美元優利定存重磅登場

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【時報記者任珮云台北報導】2023年9月美國聯準會暫停升息，市場預期2023年下半年美元利率將處於高檔，今年年底前可能再升一碼，對此華南銀行表示，美元身為強勢貨幣，其穩定性極佳、流動性高且易於交易之特性，儼然已成為多數客戶心目中不可或缺的資產組合之一，為幫助客戶更有效配置資金獲得更多的利息，華南銀行針對四大屬性客戶量身打造，推出「美利四重奏美元定存專案」以不同存期，最高年息5.50%（存期1個月，每筆起存額50萬美元）的美元優利定存方案，讓偏愛美元存款的民眾，真正享受優利領息有感。

「美利四重奏美元定存專案」除存期一個月外，還有存期3個月，利率5.35%，每筆起存額10萬美元；存期6個月，利率5.3%，每筆起存額5萬美元；存期12個月，利率5.2%，每筆起存額2萬美元。

華南銀行本次專案活動期間，延續前次臨櫃結購的匯率優惠外（客戶臨櫃結購美元，享賣出牌告匯率3.5分減碼優惠），為提供更便捷的e化服務，透過華南銀行+APP、SnY APP及網路銀行，於營業時間中即時「結購美元存款」承作此專案，皆可享牌告賣出匯率3.5分減碼優惠，讓客戶換匯減碼有感。此次專案活動期間只到113年1月31日。

華南銀行也提醒民眾仍須注意匯率走勢，避免日後美元轉換回新臺幣或其他幣別所可能產生之匯率兌換風險，建議留意市場走勢並分批佈局美元資產為宜。另優利定存如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，其利息計算方式依實際存款期間（包括不足月零星日數），以存入當日本行美金各期別「牌告利率」八折計息；未存滿一個月者，不予計息。建議客戶應先安排資金或評估運用情形後再行申辦，以享有專案最大收益。