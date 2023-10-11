群益投信2023 Q4投資展望 「iPhone」配置策略 掌握趨勢、收益升級

近期討論熱度最高的科技新品莫過於萬眾期待已久的iPhone 15系列，本次大改款祭出的亮點再度令市場驚豔，包括採用全新的鈦金屬邊框、首推動作按鈕、A17 Pro晶片、5倍光學變焦等等，質感與性能一次滿足，而在投資理財上，群益投信表示，隨著時間點來到今年最後一個季度，升息靠向尾聲的方向不變，經濟也較預期更具韌性，整體而言仍有利於風險性資產後市表現，不過短期在貨幣政策動向與經濟數據演變仍持續牽動市場，故在機會與風險並存的環境下，建議投資大眾仍可透過資產配置來掌握市場投資趨勢、打造投組收益升級，如同功能強大的iPhone滿足各式手機使用需求。

群益投信指出，第四季建議可採「iPhone」配置策略來因應，i代表Income oriented收益導向，以資產品質佳、收益亦具備吸引力、且升息末端受惠程度大的金融次順位債基金、投資級電信債ETF、投資級金融債ETF及25年期美債ETF值得留意；P代表Potential潛力市場，包括東協基金、中國基金；h代表High Dividend高息優勢，包括相對其他市場高殖利率的台股高息ETF，以及透過精選資產達到收益升級的優化收益成長基金；o意味著Outperform強勢市場，以印度、台灣、美國之股票型基金最為看好；n代表Nice Allocation，即適合穩健型投資者多考量的多重資產基金；E則是當前全球主流ESG趨勢，包括台股低碳ETF、智慧聯網電動車基金最能搶搭ESG低碳商機。