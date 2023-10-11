「被詐」客戶逾五成北部持卡人 兆豐銀：「這種人」被騙機率最高

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遭詐客群大公開！兆豐銀行今(11)日發布今年1到8月底的信用卡遭詐統計排行榜，發現最大宗受害客群職業佔比最高者竟然是一般學校老師，且該行遭詐客群有高達53％都是北部持卡人，主要年齡層大宗落在3字頭。

兆豐銀表示，據統計，遭詐客戶最容易誤信詐騙集團發送的訊息，進而輸入卡號及簡訊驗證碼，讓歹徒盜刷得逞。此外，兆豐銀行統計也發現，該行遭詐客群有高達53％都是北部持卡人，主要年齡層大宗落在3字頭，年收普遍低於60萬元，主要被詐騙刷卡金額約落在2萬至5萬元的區間，至於男女比則以女性超過6成為多，最易誤入詐騙交易陷阱。

兆豐銀行推測，一般學校老師之所以容易誤入詐騙刷卡陷阱，可能跟生活環境單純、鎮日與學童相處有關，日前苗栗縣警方也分析，不少老師自認不會被騙，反而因此成為詐團眼中肥羊，被詐案例以假投資佔29％最多、釣魚簡訊佔24％次之，解除分期付款16％居第三位，對此警方更啟動建立教師族群的防詐網路詐騙知能，強化老師正確防詐觀念。

為了倡導安全用卡觀念，兆豐銀行也建議民眾5招防詐小秘訣，首先是1.來路不明網頁不要點，尤其免費送上門的好康更要能拒絕誘惑；2.保管卡號及OTP密碼，不要隨便輸入在不明網頁上；3.切勿儲存卡號在網站上，購物繳費都請搜尋正式官方網站再進入；4.綁定銀行LINE BC，掌握每筆消費通知不漏接；5.一但發現不明刷卡消費立刻致電信用卡背面客服中心掛失，也可撥打165反詐騙諮詢電話。

為了防堵詐騙橫行，兆豐銀行日前率先推出信用卡綁定三大國際行動支付限本人手機門號的新制，阻絕綁卡詐騙、減少客訴，此外，內部也成立「24小時信用卡防詐專責小組」隨時進行交易監控，提升兆豐卡友的用卡安全；除了銀行端嚴密把關防堵外，兆豐銀行也提醒民眾切勿隨意在不明網頁輸入OTP密碼，因此舉形同將家中鑰匙交給歹徒，即便事後向發卡銀行主張爭議帳款，依現行國際信用卡組織的爭議款處理規範，當持卡人交付OTP驗證碼就等於同意或授權交易，因此爭議款幾乎都會被否定判決，一旦駁回，持卡人仍得支付該筆金額，民眾千萬得當心多加留意。