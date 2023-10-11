食品廣告標榜「瘦身、提升免疫力」皆觸法 桃園開罰876萬

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電視廣告健康食品琳瑯滿目，桃園市衛生局監看電視及網路的食品廣告，今年截至9月底共裁處428件違規案件，裁罰金額高達876萬元，經分析後發現違規類別多數主打減肥瘦身、免疫力及皮膚美容。

許多電視廣告、網路平台上販售著標榜可以減脂減肥的零食代餐、遠離濕氣的祛濕茶及排毒包、能夠護肝明目的恢復茶或是可以極速見效的葉黃素，甚至搭上先前新冠疫情推出提升免疫力的藥丸膠囊等，這些商品號稱健康食品，但誇大不實的廣告都已經違規觸法。

衛生局食品檢驗科長薛惠文統計，桃園市截至9月30日止，食品廣告違規裁處案數共有428件，裁罰總金額高達876萬元，其中違規媒體類別分別為網路340件、電視75件、電台9件、平面媒體3件和現場聚眾說明會1件。再進一步分析發現，違規案件種類前3名為減肥瘦身171件、免疫力79件及皮膚美容61件。

薛惠文說，食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定，違反食品安全衛生管理法，可依《食安法》第45條規定裁處最低新台幣4萬元以上，最高500萬元以下罰鍰。市府會將經常違規的頻道、店家及平台列為稽查重點，每天皆有派員監看，如民眾有發現疑似違規廣告也能向市府陳情檢舉，一起保護消費者的安全。

桃園療養院藥師吳靚妤說明，《健康食品管理法》所稱的「健康食品」是具有實質科學證據的保健功效，非屬治療、矯正人類疾病醫療效能為目的的食品，產品品質都有嚴格把關也會經過中央主管機關公告，而坊間的「保健食品」其實就是一般食品，僅能做為營養補充，兩者並不相同。

吳靚妤提醒民眾，倘若看到吸引人或效果太神奇的食品廣告，特別是有宣稱療效、誇大不實，千萬不要輕易相信而衝動購買，可前往衛生福利部網站查詢合格健康食品名單，以免花錢受騙。另也再次提醒民眾，生病要看醫生、用藥要找藥師，若發現疑似違規的廣告，可撥打全國食品安全專線1919提出檢舉，維護自身健康及消費權益。