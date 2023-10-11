三大利多加持 晶華9月營收5.31億再攻頂，連九個月創同期新高

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晶華（2707)受惠國內商務酬酢和家庭聚餐等需求暢旺，中秋連假帶動餐飲與國旅訂房，以及國際休旅與商旅客人回流等三大利多加持，9月合併營收5.31億元、年增10.56％，累計1至9月合併營收為49.68億元、年增26.16％，較2019年同期成長2.71％。若排除達美樂及Regent營收，則比2019年同期成長17.51％，9月、前三季營收都再度攻頂、連續九個月創下同期歷史新高紀錄。

9月延續暑假消費熱潮，加上中秋連續假期的助攻，晶華旗下各餐廳業績開出長紅，無論是服務頂級商務酬酢的晶華軒、Robin's，或是適合親友歡聚的自助餐廳皆一位難求。住宿部分除了國際商務客回流，台北晶華、太魯閣與台南晶英酒店都應景推出中秋烤肉一泊二食專案，吸引眾多家庭親子客層青睞，單月平均住房率皆高達八成以上，每房產值也為當地市場之冠。而拜中秋送禮市場需求高漲之賜，台北晶華與台南晶英的月餅禮盒銷售狀況亦熱鬧滾滾，和去年相比，業績約有兩成以上的漲幅。

展望後市，10月的國慶連續假期，台北晶華酒店受惠於諾魯國慶團入住與僑胞外賓組團返台，雙十連假住房率85％以上、平均房價亦上看6,500元，集團旗下各酒店也受惠於連假國旅商機推升了住房率與房價。加上10月中旬秋蟹上市、10月底的萬聖節專案、11月的台北國際旅展、12月的聖誕假期以及各大企業復辦尾牙與年前婚宴旺季，都將成為推動集團第三季業績上揚的強勁動能。