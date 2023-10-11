中鋼9月稅前淨利5.13億元 月增1,121％ 預示鋼鐵業谷底已過

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中鋼今天公告9月自結稅前淨利5.13億元，月增1,121%。展望後市，中鋼指出，世界鋼鐵協會（worldsteel）表示全球汽車業產量回升，且中國及歐美等主要經濟體的製造業採購經理指數（PMI）谷底反彈，預示鋼鐵業谷底已過。

中鋼9月營收294.58億元，年減1.52%，累計前9月營收2,749.32億元，年減22.38%，前9月稅前淨利18.37億元。另外，9月碳鋼銷售量70萬675公噸，今年累計碳鋼銷售量為587萬4,631公噸。

針對9月營運狀況，中鋼指出，雖然鋼鐵銷售數量減少，連帶影響營收，但因為單位成本下降，使毛利上升，帶動營業利益微幅成長，另因礦業投資獲配發股利，也使業外收入增加。

中鋼主管接受中央社電訪時說明，整體來看，內銷市況算平穩，外銷由於以巴衝突等因素，變數較多，後市有待觀察，接下來10月目標出貨量約90多萬噸，但須考慮國慶連假導致工作天數較少等因素。

中鋼透過新聞稿表示，近期中國當局擴大補助政策鼓勵消費，提振汽車、家電等用鋼產業，帶動十一長假期間家電、汽車買氣增溫，新能源車持續熱銷，累積今年前8月中國新能源車銷售年增39.2%，鋼鐵PMI重回擴張軌道。

另外，世界鋼鐵協會表示全球汽車業產量回升，加上中國及歐美等主要經濟體製造業PMI谷底反彈，預示鋼鐵業谷底已過，預計10月發布的短期需求預測（SRO）將上修2024年的需求展望。