momo富邦媒9月營收80億元 創單月同期新高 前9月合併營收突破764億元

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momo富邦媒(8454)11日公告9月合併營收80.0億元，再創單月同期歷史新高，年增6.6％。累計1~9月合併營收764.1億元，刷新歷史最佳同期紀錄，較去年同期成長6.7％。

富邦媒表示，momo網路購物9月份營運續創佳績，年增7.2％，業績佔比達96.1％。9月份營運成長動能，其一大專院校開學商機延燒，電腦、家電等買氣續旺，加上iPhone新機登場，帶動智慧型手機及相關週邊繳出亮眼的銷售成績；緊接著中秋佳節登場，掀起烤肉、月餅熱絡買氣；連假也為旅遊商機持續注入動能，旅遊票券、行李箱、旅行用品等銷售皆穩健成長。

10月強檔週年慶正式引爆，momo購物網即日起至10月16日專櫃美妝《週慶狂歡Fun肆購》華麗出擊，網羅超過3,000大知名美妝品牌，祭出超過10萬件專櫃美妝優惠5折起，活動期間更豪祭「下單抽YSL精品皮件」、「消費滿5,000元送500mo幣」兩大優惠，讓美妝控買越多賺越多。

此外，momo也攜手Unilever聯合利華獨家開賣「彩虹聯名保養禮盒」，精選六款聯合利華熱銷保養品與家用品，甜甜價888元，下單即贈百元mo幣，再加碼Apple Watch(彩虹驕傲限定版)免費抽資格。

為滿足消費者多元網購需求，momo品牌陣容再迎新夥伴！10月31日前攜手福特六和汽車祭出「Ford全心守護momo買車專案」，線上完成下訂即享「8萬升級9萬購車金」，還有限量登記送6％ mo幣、加碼抽萬元mo幣、Coleman露營椅好禮等回饋。

momo購物網也迎來Gogoro進駐，10月21日前《Gogoro開館慶》狂祭多重好康，包含「momo獨家優惠」最高可享6,639元mo幣回饋，以及Gogoro專屬好康、指定車款24期分期0利率、分享活動頁抽GoShare騎乘金500元或遮光傘等多項優惠。

隨著營運規模持續擴大，momo亦積極強化公司核心優良體質，獲頒台灣董事學會「2023外資精選台灣100強 Taiwan Best-in-Class 100」殊榮，從1,779家上市上櫃企業中脫穎而出，肯定momo在基本面、市場面及永續面皆為台灣上市櫃企業之典範，並為外資投資機構關注及投資之台灣好公司。