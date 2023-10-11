岱宇9月合併營收達5.85億元 年增19.22％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球知名健身器材廠商岱宇國際（1598）11日公布自結9月合併營收5.85億元，年增19.22％，展望第四季，隨著家用健身器材市場庫存去化完善，集團整體營運，將受惠傳統銷售旺季，達到全年單季最高峰。

岱宇表示，傳統銷售旺季，帶動全球經銷通路商逐漸增加拉貨力道，帶動集團9月合併營收月增2.6％、年增19.22％；累計今年前九月合併營收54.16億元，年增7.75％。

為搶攻傳統旺季市場，集團旗下Spirit品牌9月已推出全新C1000商用系列搶市，系列產品包括跑步機、橢圓機、斜躺式健身車與立式健身車等，在硬、軟體上皆有全新的升級，以期提高市場競爭力，創造良好的銷售實績。

岱宇進一步表示，近期集團為使消費者在運動時，可更方便的觀看運動健身課程，已將STUDIO現有的專業健身課程，全部合併至SOLE＋ APP內，當消費者使用SOLE品牌系列健身器材時，只需要開啟SOLE＋APP，就可免費觀看超過上千堂由專業教練指導的健身課程。

未來集團也將持續拍攝包含跑步機、橢圓機、自行車、拳擊、划船及瑜伽與重訓等健身課程，定時更新數位內容，滿足消費者需求。

展望未來，岱宇將STUDIO的線上專業健身課程，結合至SOLE＋APP，將有助於提高SOLE品牌在智能健身市場的整體競爭力，帶動岱宇整體營運進一步成長。

此外，集團未來亦將持續研發新產品與開拓新市場，及增加旗下品牌在全球的銷售通路。在新產品線部分，除了原有的家用健身器材外，集團也將於今年底台中大甲廠完工後，開始量產自有品牌的電輔車產品，並利用現有的通路資源，拓展電輔車產品線，以期為集團帶來新的成長動能。