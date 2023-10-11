范振鴻｜拉權值股出中小股

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11日加權指數收漲151.46點（0.92％），量能3,589億元，指數突破10/2短期頸線，完成兩周左右短線底部轉強，今日低點16,567為短線強勢關鍵點，若跌破結束短線強勢，短期均線5、10、20日線如預期同步轉強，但季線也如預期成為短線壓力所在，接下來觀察重點即為16,567不能收破，維持強勢才有機會藉由新利多推動指數進一步轉強。

今日整體拉權值出中小，盤面主要拉抬台積電、聯電、聯發科、日月光投控，這四家就貢獻近130點漲點，加上金融指數撐盤，也因此整體上市櫃都是跌大於漲，也導致櫃買指數放量收低，多空頭家數也顯示，短線多空頭家數重回空方擴張，中小回暖再次出現疑慮，而長線多空頭家數則同步走弱，顯示再次進入整理的公司變多。

國際情勢方面，非農數據大幅高於市場預期，市場先跌後漲，主因薪資通膨降溫同時細部數據來看，全職就業減少，主要增加兼職部分，同時主要增加在服務醫療相關，且薪資通膨低於預期，市場正向看待，加上公債殖利率近期強勢走高，變相對市場緊縮資金，因此陸續有聯準會官員釋出不需要再升息的看法，FEDWATCH顯示11月升息的機率已經降至20％以內。

雖然10/7起有以巴衝突影響，但市場避險情緒並未大幅升溫，美股周一反應過後恢復上漲，但仍須留意戰爭規模是否擴大到更多國家參戰。這次與先前的衝突不同的是，主要產油國並未參戰，因此對油價的漲價暫時還沒有更大的驅動力。

美股技術面目前S&P500、那斯達克、費半皆有完成2~3周的短期底部，且債券殖利率、美元下跌，台幣今天也見到升值，有利助攻台股後續維持強勢。

本周市場則關注今晚的PPI數據，以及明日的CPI數據。

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