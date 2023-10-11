KOL商機引爆愛美消費群擴增 麗豐9月營收創歷史次高

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麗豐-KY（4137）受惠網紅經濟迅速崛起，KOL（關鍵意見領袖）商機引爆愛美消費群擴增，9月合併營收以5.34億元，逆勢創下歷史次高，交出月增48％、年增23％成績。法人看好雙十一行情可望發酵，並有機會帶動美容保健品族群第四季營運進入高峰。

營運先蹲後跳的麗豐，累計第三季及前三季合併營收分別為12.31億及33.06億，季增及年增皆呈現1成左右的成長幅度。

麗豐表示，受惠品牌宣傳策略奏效及秋冬換季護膚保養需求增加，推進實體美容連鎖通路「克麗緹娜」在主營地區持續穩定成長貢獻，帶動9月合併營收已重回5億元大關。隨著秋冬換季的肌膚保養需求，加上中秋假日、十月假期和雙十一迎來的消費動能，預期第四季業績將持續成長曲線。

根據中國銀行研究院發布《2023年四季度經濟金融展望報告》以及中國統計局數據指出，前八月社會消費品零售總額的逾30兆元，年增幅7.0％，且被視作經濟風向標的制造業採購經理指數，也回升至50.2％，可見中國國內經濟與服務消費持續復甦中。

此外，社群媒體和行動互聯網的普及，網紅經濟迅速崛起，顯現出新消費時代的特徵以及活力，多家知名電商平台上已出現相關網紅KOL培育公司，可見網紅KOL透過打造更精準的用戶形象以及高用戶粉絲黏著度成了核心關鍵，創造微型網紅人數大幅成長，多元愛美消費族群擴增、多種美容保養需求的加乘效果助攻下，也為麗豐集團旗下美業產業鏈帶來龐大市場業務的開拓空間。

展望今年第四季，麗豐集團看好隨著主營地區民生消費需求的逐步回穩，同時謹慎面對各種外部環境變化，將持續深化品牌、提升產品及通路的發展，讓整體營運推升至下一波的高成長動能。