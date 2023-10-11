《盤後解析》台股拿下半年線 AI絆腳石 月線-季線跳恰恰

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【時報記者葉時安台北報導】美國Fed官員再釋鴿派論調，連假後多頭回歸，台股補漲行情啟動，周三台股開漲46.86點報16567.43點，台積電第3季營收符合預期，法人亦看好後續營運續揚，台積電帶頭大漲，帶動指數衝上16729.5、大漲208.93點，突破16550.98點半年線，雖然盤中16700、季線站不穩，漲幅仍維持百點以上，電金續穩，航運、鋼鐵仍疲，AI指標股利多卻翻臉，周三為選擇權結算日，權王、IP股、記憶體等強悍，量增收紅。

周三終場，加權指數上漲151.46點或0.92%，報16672.03點，成交量增至3589.84億元，突破半年線；櫃檯指數下跌1.96點或0.91%，報213.99點，成交量升至767.92億元

康和證券投資總監廖繼弘表示，突破半年線，主要是受到美股反彈迎接補漲行情，台積ADR也漲，而以巴衝突影響預估不大。周三指數上彈至季線沒站穩，季線上壓震盪壓力湧現也屬正常，但台積電單槍匹馬，權值股帶動指數向上，AI反而利多向下，步調不一致，恐難以牽動市場整體多頭，AI續航力持續觀察，後續也留意台積電法說，緊盯台積電是否攀回季線上，帶動台股指數向上攻。指數短期估在月線至季線震盪，震盪空間縮小，中期則以萬六至萬七區間評估走勢。

市場傳言巴勒斯坦的哈瑪斯可以成功對以色列發動突襲，是華為避開歐美個資竊聽疑雲，是否影響未來AI美國領頭地位。廖總監直言AI跌太兇了，雖然台積電資金擠壓現象、市場低買高賣面對個股差價多空不定，但以實體面說明，輝達、AMD等已反彈至季線，台灣AI概念股公布營收亦不弱，但AI股價仍盤整走疲，恐衝擊台股多頭行情。

台新投顧副總經理黃文清也認為，以巴衝突並未較大，加上營收公布潮，台股續漲有機會。基本上端看後續走勢，指數是否有機會往上衝，仍需持續觀察戰爭擴大與否，以及經濟、升息等不確定性牽制。

至於AI大跌，黃副總認為，AI此波已經反彈上來，AI健康回檔，後續操作上，整體還是以營收成長為反彈主軸，短線觀察蘋概、AI伺服器、油價上漲受惠股、電動車零組件等題材搭配營收帶動。整體台股指數處於上升行情，反彈攻堅走勢不滅，但要大漲短期來看尚不至於。

權值王台積電(2330)收在544元最高，上漲12元或2.26%，市值增加3111億元，攀至14.1兆元，貢獻大盤約98點。股王信驊(5274)突破3000元，收在3035元，上漲195元，大立光(3008)、聯發科(2454)及創意(3443)等高價股齊步上攻，帶動電子、半導體類股量價雙揚。

台積電AI訂單明年大爆發，廣達(2382)、緯創(3231)等概念股沾光，但AI族群漲跌互見，指標股全數翻臉下滑，市場是否對AI題材看淡？法人預估仍待時間觀察，其中廣達大跌至238元最低、慘跌6.48%，緯創(3231)更翻黑重挫9%，直逼跌停價，百元關卡失守，成交量名列第一，廣達也居第五。而IC設計矽統(2363)受族群熱滾，爆量居第二成交量。