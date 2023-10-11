美股反彈？分析師：小心「大禍」臨頭

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【時報編譯柯婉琇】這幾天美股展開反彈，不願屈服於債息創下2007年以來新高所帶來的壓力，但新的考驗即將到來，第三季業績將揭曉這些利率對公司獲利造成的影響有多大，一些估值已高的個股是否受到衝擊將成為市場關注焦點。

隨著財報季在本周登場，企業高層可能面臨一些拷問，例如公司的財務狀況還能承受高利率的壓力多久？當利率維持高檔的時間越長，公司的債務再融資負擔就益發沉重。且新項目也可能遭到檢視，導致企業不得不縮減在追求成長方面的投資。

根據彭博社彙編的數據，約達8,200億美元的美國與歐洲非金融業公司債將在未來12個月內到期，佔整體市場約7%。儘管還有一段時間債務才會到期，但債台高築的企業已經感受到利率升高的痛苦。

Plurimi Wealth投資長Patrick Armstrong表示，過去這幾個季度以來，「達摩克利斯之劍」（The sword of Damocles,比喻大禍即將降臨）就一直懸盪在負債累累的公司頭上。在第三季財報揭曉時，可能就會看到這把劍砍下。

高盛策略師最近出具報告指出，標普500指數成份股的借貸成本創下了近20年來最大的年增幅。上半年股東權益報酬率（ROE）下滑69個基點，其中近一半是因為利息支出增加。策略師警告，利率可能升更高、高更久的風險，可能使企業無法增加槓桿，進而影響其長期獲利能力。不過高盛的基本預測情境仍是標普500指數成分股的利潤將在今年觸底，並在2024年和2025年將呈現溫和擴張。

道富全球市場資深多元資產策略師Marija Veitmane則表示，相較於與商業周期和經濟增長息息相關的產業，擁有強大資產負債表的大型股會是較為更安全的選擇。他並表示，我們認為明年經濟將大幅放緩，因此公司高層可能提出非常保守的指引。

巨型股也無法免於受到利率風險的影響。輝達和其他明星科技股等成長股現在擁有的高價，大多出自於投資人對其未來獲利寄予厚望。一旦高利率導致其獲利前景「打折」，這類股票的吸引力就會下滑。法國興業銀行策略師出具報告指出，標普500指數超過7成的估值是由長期成長前景所驅動，因此美股對債券殖利率的走勢極為敏感。