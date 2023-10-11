聖暉前三季營收年減9％ 第四季營運穩定樂觀

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聖暉（5536）今（11）日公布9月合併營收25.8億元，月增31％，年減6.47％；前三季累計合併營收184.4億元，年減近9％。聖暉表示，前三季營收動能減緩，主因是基期高與短期專案已逐漸完工；展望第四季，聖暉表示，集團新接訂單逐漸轉強，未認列合約金額超過340億元，營運前景穩定樂觀。

聖暉指出，地緣政治促使各國在地化生產意識提升，加上為滿足人工智慧、智慧機器和量子運算等廣泛新興技術的長期需求，晶片廠不斷擴大產能，國際半導體產業協會（SEMI）預測，由於全球消費性電子進入庫存修正，導致半導體廠減少資本支出，預估2023年半導體設備市場規模將年減18.6％、達874億美元，惟預期2024年市場將重拾成長。

聖暉強調，集團掌握先進技術、原物料來源及提供客戶更快速與先進的產品與服務，除現有半導體及面板產業外，亦跨足光電、數據中心、精密電子、醫藥生技、傳統產業等，減少因產業景氣波動對業績造成衝擊，並積極開拓東南亞市場，藉由跨國布局，降低單一區域景氣循環風險。

面對全球暖化造成日益惡化的極端氣候威脅，減少碳排就是緩解全球暖化威脅最重要的方法。聖暉表示，集團厚植綠色管理於日常營運，針對節能減碳、減廢、節水等面向訂定短、中、長期目標。同時積極推動「淨零永續」，將客戶需求結合本身綠色工程專業，提供建廠各階段節能減碳與碳中和可行方案，協助產業朝淨零排放目標邁進，期待在淨零碳排路上，開展創新解決方案，翻轉商業模式，找出新的發展契機。