「小資親民版」市值型ETF 躍居成交王

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國際貨幣基金組織（IMF）公布最新一期《世界經濟展望》，台灣2023年實質GDP成長率從4月預估2.1％下調至0.8％，大幅調降1.3個百分點，且國慶連假期間以色列及巴勒斯坦爆發50年來最大衝突，國際局勢不確定性高，為台股走勢再添變數。

據集保結算所資料，國泰台灣領袖50 ETF自3月掛牌至9月底，受益人成長92.9％，且10月2日在國泰投信官網公告預估配息後，隔日成交即爆量，總成交量達47,179張，榮登台股市值型ETF交易王寶座，顯示欲參與除息的買盤踴躍。該檔被稱為「小資親民版」的市值型ETF，首次除息時間為10月19日，投資人最晚只要在10月18日前持有或買進，皆可參與本次配息。

國泰台灣領袖50 ET基金經理人蘇鼎宇表示，近期盤勢震盪操作不易，所以在投資上要運用「大局觀」，也就是找到較明確的趨勢，操作上才會比較輕鬆。而從過往數據來看，台股長期成長向上，過去20年中，第四季的上漲機率更高達75％，所以現階段台股投資可回歸「市值型」ETF標配主流，近期台股短線拉回更是適合買進市值型ETF的時機。

國泰台灣領袖50 ETF除了挑選大市值的企業外，其標的指數還會評估企業在各自產業內的「低碳轉型能力」，蘇鼎宇表示，市值型ETF屬於成長性標的，需更看重被投資企業的長期競爭力，由於全球暖化日益嚴重，往後30年「低碳轉型」是商機明確的走向，全球政府帶頭響應，並透過政策大力推動，因此長期投資台股不能不納入「低碳轉型」考量。此外，各產業都有不可取代性，社會要持續發展，仍需要蓋房、用電，所以不應僅以碳排直接排除，而是轉型才有大商機。

除了像台積電為台灣最大綠電用戶、鴻海積極符合蘋果碳中和供應鏈要求等，這種ESG表現優且營收具低碳特性的成分股，也不能錯失轉型過程中增值的企業，舉例來說，中鋼目前積極導入AI減少加熱站點耗能，也投入「鋼化聯產」讓煉鋼產生的爐氣，製作為下游的化工廠原料，讓「排碳」轉變為商機，而台泥則是國內唯一同時投入「創能」（綠色能源）、「輸能」（高階鋰電池）和「儲能」一條龍整合的企業，這些都是低碳轉型能力的展現。