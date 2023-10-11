Dealshaker台灣跨境電商峰會 熱絡

零售電商發展快速，物聯網、智能化之下營運觸角無遠弗屆，跨境電商速度更超越零售電商，無論個人或企業消費轉往線上購物已成新常態；Dealshaker 平台支援企業對客戶和客戶對客戶的交易，目前在全球194個國家有該平台的客戶，正逐漸改變世界各地數百萬買家的生活和購物習慣。

10月7日舉辦的Dealshaker台灣跨境電商峰會，逾千位嘉賓與會，聚精會神聆聽電商市場趨勢及相關情報。Dealshaker總公司CEO、商城總監、市場行銷部主任及亞洲商城總監Mailoan等高階主管首次蒞臨台灣與會，彰顯Dealshaker在台灣獲得重視及肯定。Dealshaker是一個改變線上購物體驗的平台，不僅可以找到新客戶，更能認識到來自世界各地的新商業夥伴；並與這些的商家和製造商，進而互相幫助成長。Dealshaker CEO Ventsislav Zlatkov表示，作為 ONE ECOSYSTEM (壹生態)的執行長，很榮幸參加這場的活動，並與在場每位的領導者、專家及充滿熱情的朋友交流，也是各位支持創新和進步，才能快速發展，才有今日的成就。

據統計資料，超過 75％的網路使用者，是透過社群媒體來尋找有關產品和品牌的資訊。大約1/5的網路使用者在社群媒體上關注有影響力的人；平均每天使用社群媒體的時間為2小時24分鐘。所有這些數據只向大家展示了電子商務現在是社交媒體商務！現在購物方式透過市場、線上商店或交易平台每天都在變化！即為Dealshaker 計劃滿足民眾的需求，並提供最佳交易環境。

作為一家不斷創新發展的公司，壹生態ONE ECOSYSTEM是電子商務市場的穩定合作夥伴和重要參與者，雙方皆從這次成功的合作中受益。此次跨境電商峰會亦邀請氫生活科技丶蒔暘國際等四家廠商現身說法，闡述該公司如何藉著Dealshaker電商平台將商品推向國際，提高市佔。

此系列高峰會為Dealshaker提供了聯繫、合作和共同推動產業發展的寶貴機會。目標是建立一個更強大的消費者和商家生態系統，達到全球電子商務的領先地位。Dealshaker透過這些想法交流、知識和經驗分享，大家可以釋放新的可能性，計劃並積極致力於行銷開放平台，該公司的行銷和開發團隊也正努力將新的資訊整合到系統中，進而助益Dealshaker所有商家。