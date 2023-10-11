彰化媽祖祈福文化節倒數 13尊媽祖齊聚巡安遶境賜福

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「2023年彰化縣媽祖祈福文化節」將在下周登場，11日上午縣府在二林文化教育園區舉辦活動宣傳記者會，縣長王惠美表示，媽祖祈福文化節能1次拜13尊媽祖，一系列的活動能體驗當地文化、公益、觀光與旅遊等，活動將在20日至22日登場，邀請全台鄉親到彰化拜拜求平安、看表演、玩闖關、吃美食、遊景點。

「媽祖祈福文化節」是彰化年度盛事，由二林仁和宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、芳苑普天宮及溪湖福安宮共13間媽祖廟攜手舉辦，今年由仁和宮擔任爐主宮廟。

王惠美表示，彰化年度盛事媽祖祈福文化節將開始，每年由13間媽祖廟宇擲筊決定輪值主辦的廟宇及活動日期，文化節不僅增加民眾對各宮廟的認識，更結合農業體驗小旅行，帶領鄉親深入彰化，體驗最道地的農村生活。

活動首日由各宮廟媽祖神尊將集合於爐主宮廟，並進行駐蹕典禮，還有擲筊稜轎腳求好運、搏聖杯比賽，晚上明華園戲劇總團演出《八仙傳奇》，由歌仔戲無敵小生孫翠鳳領銜主演，不容錯過。

21日爐主宮廟二林仁和宮，將集結鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮等13間宮廟媽祖及二林鎮廟宇等，步行遶境二林鎮，晚上在二林國小還有「九天民俗技藝團」演出。

22日下午將舉辦祈福典禮，同時擲筊產生明年爐主宮廟，晚間在二林國小還有「媽祖祈福晚會」，包括金曲歌后曹雅雯、郭婷筠、彭正等知名歌星演唱，還有摸彩活動可參加，最大獎有55吋液晶電視、電冰箱、洗衣機、腳踏車、電風扇等多項獎品。

縣府表示，感謝所有宮廟及各鄉鎮市公所農會協辦，感謝仁和宮主委帶領幹部主辦，期望透過文化節將文化、宗教、產業、觀光等相結合，讓地方更好，讓在地人了解在地文化，將媽祖慈悲為懷行善濟世的精神發揚光大。

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