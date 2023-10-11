蔡英文四方向宣示打詐決心 數位部111短碼簡訊平台24日啟用

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總統蔡英文今天（11日）出席一項「2023台灣資本市場論壇『透視詐騙全面反擊』」時表示，政府完成「打詐五法」修法及加重詐欺罰則，並將從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四面向降低詐騙案件。為防制簡訊投資詐騙，數位部已規劃完成「111」短碼簡訊平台，正在測試系統計，預計10月24日正式啟用，宣示政府打詐的決心，屆時她會視自操作示範。

蔡英文強調，打擊詐騙，要做的工作還有很多，也不能鬆懈。未來會持續結合跨部會、跨民間單位力量，從前端阻卻，後端全力查緝，一定要減少詐騙案件，守護國家社會安全。

蔡英文指出，詐騙手法層出不窮，不僅影響民眾的生活，也危害資本市場的健全運作。政府非常重視打擊詐騙，過去這段時間也凝聚各單位的力量，落實各項策略。

她提到，政府除了完成「打詐五法」的修法、加重詐欺罰則，也在今年5月以「打詐1.5」的方案，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四面向，努力降低詐騙案件。行政院也進一步成立「打詐辦公室」，負責統籌和協調各部會的資源，依詐騙的型態，滾動式修正相關策略。

雖然科技日新月異，讓詐騙衍生出多種型態，但蔡英文說，我們也可運用科技阻斷詐騙發生。像是刑事局就和Whoscall合作，新增不同來電警示；數位部也有輔導電商，導入物流隱碼服務，大幅降低物流端的個資外洩。

蔡英文指出，根據警政署統計詐欺的六大手法中，第一名就是投資詐騙，而且大多是利用簡訊，吸引民眾加入群組後進行詐騙。我們也注意到有許多假冒政府發出的詐騙簡訊，因此數位部也已經規畫完成「111」簡訊。以後大家收到簡訊時，只要看到手機上的訊息是顯示「111」，就可以知道這是來自政府機關的簡訊，讓大家更清楚來分辨真假。

她進一步指出，現在這個系統已經進入最後測試階段，10月24日「111」短碼簡訊平台將正式啟用。當天，她也會操作示範發出顯示「111」號碼的簡訊，宣示政府打詐的決心。

另政府也和電信業者合作，新增攔阻機制。蔡英文表示，今年1月到8月，我們攔阻了超過550萬則詐騙簡訊；在境外電話詐騙上，也攔截超過1,570萬通。同時，政府也和LINE、Google等公司合作，下架涉嫌詐騙的帳號及冒名投資的廣告，從源頭阻斷詐騙的資訊流。

蔡英文說，若已接到詐騙簡訊，或被詐騙集團要求到ATM轉帳，就要阻斷詐騙的金流，讓人民財產損害降到最低。政府已和全國38家銀行業者合作，強化轉帳的防詐措施。今年1月到8月，在銀行臨櫃攔阻民眾受騙的案件，超過7,000件，攔阻金額超過48億元。

蔡英文也提到，近來，詐騙集團常利用保單借款，進行投資型詐騙，警政署也和壽險業者合作，強化從業人員的教育訓練，針對保戶的保單貸款、解約等，提高警覺，降低保單被詐的風險。

關於懲處詐騙部分，她說，政府成立「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」來整合檢警調，擴大打擊詐騙。從今年1月到8月，針對各電信網路詐騙類型，已經實施15波查緝專案，查獲 2,267 件犯罪集團，查扣不法犯罪所得超過 49 億元。