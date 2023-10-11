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《電週邊》iPhone15系列出貨給力 和碩9月營收創今年新高

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【時報記者任珮云台北報導】受到iPhone 15系列出貨帶動，和碩(4938)9月營收達1328.28億元，創今年以來單月新高，月增48%，年增3%。

iPhone 15系列本次大改款祭出的亮點再度令市場驚豔，包括採用全新的鈦金屬邊框、首推動作按鈕、A17 Pro晶片、5倍光學變焦等等，質感與性能一次滿足。iPhone 15系列出貨也帶動和碩9月營收站上今年新高。

和碩日前與詠鋐智能（Chimes AI）宣布攜手策略合作，打造AI應用生態圈，將和碩的智慧製造AI系統PEGAAi和詠鋐的AutoML平台Tukey進行AI平台互補，並藉由和碩強大的AI團隊以及詠鋐在多元領域的AI銷售經驗，發揮一加一大於二的綜效。

和碩使用NVIDIA H100/L40S GPUs，基於Metropolis框架驅動PEGAAi智慧製造平台進行數據蒐集、模型訓練、模型管理、模型佈署和效能追蹤，最後透過NVIDIA的開放式協作平台Omniverse，打造出具有革命性的數位孿生解決方案。

和碩透過PEGAAi以及Omniverse平台，利用數據生成工具強化對數值型資料模擬並透過Tukey進行分析預測，以及將這些數據與模型透過3D模擬工具，可以強化AI平台在數位孿生工廠上的應用。

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