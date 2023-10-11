在手工程案量高 營造廠9月營收攀高

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在手工程案量多，又進入年底趕工入帳高峰，新亞建（2516）、工信（5521

）、皇昌（2543）等以公共工程為主的營造廠9月營收衝高，年成長率都在5成以上。中鼎（9933）9月營收更創歷史單月新高。

新亞建9月合併營收8.62億元，年增78.89％；新亞建目前手中500億元的合約工程案量，超過90％是公共工程。

主要以承攬公共工程為主的新亞建，手中在建工程以捷運、道路、橋樑等土木工程，以及集合合宜住宅、辦公大樓、學校、廠房等建築 工程為主。新亞建指出，今年第三季營收成長性高，主要是部分工案進入高峰期。

皇昌在建工程餘額超過300億元，尤其，近三年來所承攬的工程中，超過6成以上是近年來最熱門的海事工程，因此營收獲利同步成長。

累計皇昌今年1-9月合併營收78.51億元，年增率29.44％，已是同期新高。皇昌指出，9月單月營收破10億元，是部分工程進入施工高峰期所致。

手中在建工程幾乎全為公共工程的工信工程，9月營收4.78億元，年成長61.22％。

中鼎手中高達3千5百億元的在建工程陸續進入施工密集，隨著各項原物料價格回檔，缺工問題緩解，加上各項新承攬的在建工程陸續完成設計進入施工，第三季營收因此攀高。

中鼎今年以來中鼎的每月營收呈「月月高」，主要受惠台電台中煤倉案、高雄台泥企業團電池廠，及海外大型工程泰國國家石油公司pttlng接收站等部分受拖延工程陸續入帳。又有在美科技廠辦工程、東南亞石化廠工程、國內電廠以及綠能等多項工程進入密集施工入帳。市場預期，中鼎下半年的表現可望是逐季成長。

市場指出，下半年的第四季一向是營造廠傳統每年入帳的高峰。而近幾年政府前瞻計畫等公共工程案量又增加，因此可預期，以公共工程為主要承攬的營造廠，今年的營運將會是近三年以來最佳的一年。