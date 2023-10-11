烏干達國際商展臺灣館亮眼 鏈結我國與東非經貿商機

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外貿協會受外交部委辦，於今（112）年10月3日至10日在烏干達國際商展（Uganda International Trade Fair, UGITF）設置臺灣館，帶領18家金屬機械、資通訊產品、五金家用、食品飲料等優質業者拓展烏干達及東部非洲市場。今年是臺灣連續2年以國家館形式參展，並連續獲頒「最佳國家館獎 (Best Country Pavilion)」，有助型塑我國家優質形象；而臺灣連續兩年參加烏干達國際商展，體現了拓展「非洲計畫」以促進臺灣及非洲經貿及投資的努力及決心。

外貿協會表示，臺灣館於10月8日下午由我駐索馬利蘭代表處大使羅震華主持剪綵儀式，為參展商加持打氣，邀請主辦單位烏干達製造商協會（Uganda Manufacturers Association,UMA）政策推動處長Allan Ssenyondwa、商務開發處長Mubaraka Kirunda Nkuutu、公關長Lydia Tusiime、烏國私部門基金會（Private Sector Foundation Uganda, PSFU）會員服務經理Ronny Mulongo、烏國臺灣商會會長周庭選及貿協奈洛比台貿中心主任林慶鑫等，並參觀我參展企業攤位，由穎漢科技、龍翊企業、伊利諾企業、荃辰實業、當地臺商T2U CAFE與NGO愛女孩國際關懷協會等7家業者單位介紹其展品特色，場面十分熱絡。

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本屆臺灣館參展企業的產品都相當符合烏國市場需求，例如伊利諾公司提供各種功能及款式的手推車，展覽結束前三天即銷售一空；台灣精品穎漢科技專業從事傳統型彎管機械的研發與生產製造，其金屬彎管機獲潛在代理詢問；龍翊企業深耕非洲40年，金屬加工機獲買主青睞；由臺商在烏國創立的T2U CAFÉ，主打原物料全產製於烏國的臺灣飲品–珍珠奶茶，特別選在今年世界地球日盛大開幕，同時該公司將部分營收捐贈非營利組織Love Binti，共同努力改善烏國社區及女性生活環境。此外，為協助臺灣食品業者拓銷東非市場，臺灣館也展示休閒食品、皮蛋、有機穀粉等，受到當地民眾熱烈迴響，其中以金車咖啡、鳳梨酥及義美小泡芙購買詢問度最高。

為歡慶烏干達及我國國慶，臺灣館於10月8至10日下午推出夜市經典組合（珍奶及鹽酥雞）試吃及「臺灣夜市體驗 Taiwan Night Market」，吸引眾多烏國民眾前來嘗鮮，並體驗經典夜市遊戲，現場洋溢驚喜歡樂氛圍。

臺灣館連續獲頒「最佳國家館獎（Best Country Pavilion）」，有助宣傳我國優質形象。圖／貿協提供

本展為烏國規模最大的綜合性商展，由烏國製造商協會（Uganda Manufacturers Association,UMA）主辦，今年為第29屆，計吸引來自義大利、埃及、印度、肯亞、韓國等28國1,018家國內外企業參加，展出包括機械設備、通訊電子、化學品、塑膠包裝、旅遊服務、食品飲料、汽車工業等綜合產品，展期8天吸引逾35萬人次參觀。

烏干達國土約台灣的6.6倍，人口4,791萬人，人均所得1,105美元；主要商業活動在首都坎帕拉，近年積極發展工業，計畫未來5年內在全國建設22處工業區，發展潛力高。