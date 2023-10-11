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統一超9月營收271.2億元，年增9.99％，創同期新高

受惠9月中秋連假與開學季等帶動，統一超單月營收創同期新高／圖／統一超商
受惠9月中秋連假與開學季等帶動，統一超單月營收創同期新高／圖／統一超商

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統一超商（2912）9月合併營收達271.2億元，較去年同期增加9.99％，創下同期新高、更是歷年單月第三高，累計前三季合併營收2355.9億元、較去年同期成長9.76％，創近年同期新高。

成長動能除了台灣7-ELEVEN持續穩健展店，截至9月底店數6,806家，較去年同期6,570家增加，轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、統一速達(黑貓宅急便)、統一生活 (康是美)等亦表現優異，均挹注整體營收成長。

統一超指出，台灣7-ELEVEN持續深耕OPEN POINT生態圈，海內外至今已有300大品牌通路、48萬家特約商店服務1,650萬會員，透過線上線下多元服務，有效帶動9月交易金額持續創下歷史同期新高、成長超過1成。

此外鮮食方面，在聯名、開學季、搭機旅遊潮、在地產銷履歷等話題帶動相關類別業績成長1~2成；其中7-ELEVEN持續拓展現做冰品市場，霜淇淋、酷聖石複合店、思樂冰等均已導入近800店，咖啡茶飲串聯OPEN POINT行動隨時取服務，帶動類別業績整體成長超過2成。

而開學季、中秋節返鄉與出遊人潮，全台店長藉由門市預購、i預購、i划算等多元銷售渠道，線上線下整合、融合創造銷售機會，帶動相關類別業績成長1~7成，值得一提的是，電商購物節雙平台不僅美妝保養品、流行名品、保健品、3C家電、在地名產等均表現亮眼，且3C手機換機潮帶動類別業績狂增9倍，而連假出遊人潮亦灌入仁德、東山、關廟等休息站商場，業績逾一成成長，展望10月有雙十連假、雙十網購、萬聖節與換季食飲等需求，可望持續添新動能。

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