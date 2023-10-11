全國最便宜！ 花蓮TPASS通勤月票開賣 偏鄉學生使用率高

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花蓮縣府配合中央推「通勤月票方案」，與台鐵、客運業者合作，推出199元及399元月票方案，30天內無限次搭乘非對號列車、市區公車及公路客運等。縣府舉辦前進高中職、大學巡迴駐點購票服務；四維高中董事長黃淑怡認為相當優惠，當下訂購月票，贈送給家住偏遠地區的學生，方便就學搭乘。

花蓮推出TPASS通勤月票有2個方案，月票199元可搭縣內台鐵非對號列車、市區公車，乘車費率全國最便宜；399方案可在花蓮境內搭台鐵、公車及公路客運，鼓勵遊客多利用。驗票儲值系統測試完成，即日起可到轉運站以及台鐵各站儲值綁定，縣府並排定到校巡迴推廣月票，方便通勤族。

四維高中董事長黃淑怡瞭解花蓮TPASS專案內容後，驚呼怎會有如此優惠方案！訂購165張199方案月票，贈送給居住偏遠地區學生以及住校生，也減輕家長在交通費用的經濟負擔。

縣府表示，199元的通勤月票，居住南區偏鄉學生使用率高。可於啟用後30天內無限次數搭縣內臺鐵非對號列車（和平-富里共25站）或市區公車（301、302、303、305、307、308等6條路線），相當優惠；399月票方案，除了199方案可搭乘市區公車及台鐵站點之外，還多包括公路客運路線代碼四碼的25條路線（不含1141花蓮-梨山），跨境至台東的路線亦有含括在內，貼心的通勤月票政策，落實考量民生需求且嘉惠校園師生。

縣府特別推出限量加碼活動，校園師生於巡迴駐點現場申辦月票，有機會獲得限量特製版愛金卡（icash）一張，目前已規劃至花蓮17所大學及高中職學校進行專案推廣說明。