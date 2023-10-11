台塑化Q3轉盈大賺，EPS1.81元：前三季EPS2.15元

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台塑化(6505)第三季因油價反彈，拉抬煉油價差，也增添原料在途、庫存回沖利益，增添營運轉機利多，營收季增20.9％，營業利益增加245.2億元，稅後利益171.56億元，比第二季稅前虧損11.57億元大幅翻轉，EPS1.81元。前三季稅後利益204.34億元、年減15.9％，EPS2.15元。

台塑化表示，第三季原油平均煉製量481.9千桶／日，比上季增加37.4千桶／日，產品銷售量47,208千桶，比上季43,805千桶增加3,403千桶；產品平均售價96.2美元／桶比上季增加10.0美元／桶，主要係杜拜原油均價比上季上漲9.0美元／桶所致。

烯烴事業因烯烴三廠於定檢，第三季平均產能利用率56.6％，季減10.5％，產品銷售量116.5萬噸，季減7.6萬噸；產品平均售價793美元／噸，與上季產品均價相當(其中乙烯-27美元／噸、丙烯-34美元／噸、丁二烯-94美元／噸、裂解汽油＋21美元／噸)，主要係下游石化需求疲弱致主要產品價格下跌，但受惠於夏季汽油摻配需求轉強，使裂解汽油、四碳及九碳餾份平均售價仍走強。

此外，台塑化前三季營收年減17.9％，其中，前三季原油平均煉製量454.3千桶／日，比去年同期增加12.6千桶／日，但受外銷船期安排影響，產品銷售量反比去年同期減少；產品均價比去年同期減少21.5美元／桶，主要係杜拜原油均價比去年同期下跌18.5美元／桶，及主要產品對原油價差減少所致，導致煉油事業營業額比去年同期減少15.5％。

烯烴事業因下游需求疲弱，裂解廠降量生產，前三季平均產能利用率62.4％，比去年同期減少16.2％；產品平均售價823美元／噸，比去年同期減少201美元／噸(其中乙烯-214美元／噸、丙烯-214美元／噸、丁二烯-282美元／噸、裂解汽油-180美元／噸)，導致前三季營收年減35％。

至於去年虧損沈重的公用事業，今年受惠國際煤價下跌，前三季燃料煤成本年減41.5％，加上認列42.1億元的存貨評價回升利益，營利比去年同期增加。