上緯投控完成離岸風場股權交割，業外收益16.44億元，每股貢獻16.67元

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上緯投控(3708)宣布完成出售95％及5％風睿能源(原名上緯新能源)二筆離岸風場股權交割。其中，風睿能源旗下持股25％的海能風電取得經濟部能源局所核發之電業執照，已於9月達成所有交付條件，累積認列合約總價款為台幣18.35億元，處分利益幣15.99億元，與原預估差異主要係因融資成本高於預期、疫情造就的施工延遲及成本高漲；另，風睿能源5％股權交易處分價金800萬美元、處分利益0.45億元。

上緯投控第二季受到處分海洋國際股權案獲利6.8億元入帳，上半年EPS達7.31元，如今，上述二筆離岸風場股權交割，合計業外處份收益16.44億元，每股貢獻16.67元，超過1個股本獲利，全年獲利將逾二個股本，適時彌補前八月營收年減29.53％，本業衰退收益缺口。

上緯自101年起投入離岸風場開發、102年取得政府「風力發電離岸系統示範獎勵」資格，並於105年10月獨立完成竹南外海二座示範機組，成功推進沃旭及麥格理對海洋風電二期投資；海洋風電二期亦順利於108年底完工商轉，為台灣首座離岸風場。

此後，上緯淡出離岸風電開發，營運改以專注聚焦風電綠能材料開發。為此，上緯投控分別於108年及112年與總部位於美國紐約的資產管理公司Stonepeak簽約，出售95％及5％風睿能源(原名上緯新能源)股權，並於112年9月達成所有交付條件(風睿能源旗下持股25％的海能風電取得經濟部能源局所核發之電業執照)。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，感謝Stonepeak在台灣離岸風電的投入，風睿能源現今的成長茁壯符合Stonepeak當時的承諾，也祝福風睿能源深根台灣，放眼國際。上緯投控將持續於碳中和及循環經濟領域加速前進，致力可回收材料業務與研發。

蔡朝陽指出，上緯推出可回收熱固樹脂「EzCiclo易可收」／「CleaVER可立解」，進一步建置回收產線，降解再利用推出再生系列產品包括再生碳纖維塑膠粒、再生碳纖維氈、再生碳纖維蓆。目前台灣已建置回收示範線，一年可處理40噸回收複合材料，預計2024年在大陸建置產能，一年可處理2,000噸回收複合材料，最終設計產能為5,000噸，歐洲產能建置則在洽談中。

上緯另正與工研院合作，藉助工研院長期在電子材料耕耘及公司材料研發的專長，將開發印刷電路板及銅箔基板等材料的回收再利用市場。