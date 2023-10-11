《電零組》台達電Q3營收登峰 前3季同期高

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【時報記者張漢綺台北報導】台達電子工業(2308)9月合併營業收入為353.86億元，月減2.9%，累計第3季合併營收為1077.95億元，季增7.2%，創下單季歷史新高。

受到終端客戶需求疲弱，樓宇自動化及電動車營收較上月下滑影響，台達電9月合併營業收入為353.86億元，月減2.9%，年減4%，不過在傳統旺季效應加持下，第3季合併營收為1077.95億元，季增7.2%，創下單季歷史新高。

台達電子前9月合併營業收入為3012.06億元，年成長8%，創下歷年同期新高。

為充實現有業務營運及強化未來拓展之營運資金，台達電日前宣布透過子公司Delta International Holding Limited B.V. (簡稱DIH)於集中交易市場處分部分泰國上市公司Delta Electronics(Thailand) Public Company Limited(泰達或DET)普通股股份，總交易股數8923萬2800股，每股交易價格為泰銖94.75元，總交易金額約為泰銖84.5億元(約相當於2.3億美元)，處分之股數占泰達已發行流通在外股數0.72%。

泰達為泰國的電子製造商，於1995年於泰國上市，業務涵蓋交換式電源供應器、電源系統及汽車電子等項目，業務據點橫跨東南亞、印度、歐洲及澳洲，主要生產基地則位於泰國、印度及斯洛伐克。泰達於2019年成為台達旗下子公司，台達及其子公司於此次交易前累積持有泰達目前已發行流通在外63.78%股權，此次交易後台達及其子公司對泰達之持股將微幅降至63.07%。

台達表示，泰達為台達未來發展藍圖下極具策略意義的重要子公司與生產基地，重要性持續增加，未來亦將積極擴展業務，台達也將維持其對泰達業務發展的主導權，持續深耕泰國及東南亞市場，發揮集團綜效。