新房子陽台常見「黑色金屬條」有何用途？內行給答案

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【 中時新聞網 莊楚雯】新建案越蓋越多，外觀設計規劃也各有不同，一名網友最近發現新房子陽台很喜歡用一條一條的「黑色金屬條」設計，好奇功能是什麼。貼文PO出後，有內行人解釋這叫「格柵」，可防陽光直射、有隱私、遮冷氣室外機等功能，不只是為了美觀而已。

原PO在臉書社團「爆系知識家」PO出一張照片，問為何現在的新房子喜歡使用這種好幾條「黑色金屬條」並列的設計，功用是什麼？從原PO的照片可見，該新建案除了有陽台、綠樹，還另外在陽台的一側做像黑色柵欄的設計，讓原PO看不懂這是要幹嘛。

對此，網友紛紛留言，「怕被偷窺…..」、「遮一切你不想被人看到」、「設計感吧」、「就單純好看而已，建築外觀」、還有人歪樓說，「如果哪天忘記帶鑰匙出門，比較好爬上樓」、「老王小三逃生區」、「方便出門滑下來」。

其中有內行網友跳出來回應，「這叫格柵，可隱蔽隱私，遮室外機、洗衣機」、「造型+遮擋一些冷氣、洗衣機，除了避免家電被陽光直射減壽外，也比較美觀」、「視覺美觀及防止陽光直射曝曬」，還有人解釋這是不裝鐵窗的替代品，「新大樓不讓人做鐵窗，所以做這種格柵，很多是做在後陽台，一來讓衣服不會被吹走，二來也能有隱私，取代鐵窗的功能」。