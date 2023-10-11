丹佛斯、Google、微軟與施耐德電機 四強聯手推動資料中心綠色轉型

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丹佛斯、Google、微軟和施耐德電機在丹麥弗雷德里西亞新聯手打造淨零創新研發中心，該中心將為歐洲資料中心產業提供「加速綠色轉型」的能效解決方案，同時將作為歐洲合作夥伴的技術交流平台。

丹佛斯、Google、微軟和施耐德電機與丹麥資料中心產業日前宣佈在丹麥弗雷德里西亞為資料中心發起一項名為「淨零創新研發中心」的泛歐計畫，目的是研究和開發可加速資料中心綠色轉型的能效解決方案。

雲端運算在數位化和綠色轉型發揮著至關重要的作用，使人們能夠從數位科技中受益，並且使企業能夠更有效率地提升營運效率以及更快速的成長。根據國際能源署 (IEA )數據顯示，在過去十年，網路用戶數量已增加一倍，全球網路數據流量也增加了25 倍。隨著數位技術不斷發展與淨零碳排趨勢，資料中心產業正積極透過能效與冷卻技術、供應鏈和電網改善等方式來減少碳足跡。

「淨零創新研發中心計劃」讓丹麥資料中心產業、丹佛斯、Google、微軟和施耐德電氣將歐洲資料中心領域的利益相關者匯集在一起，包括監管機構、研究人員、營運商、公用事業公司、非政府組織和電網/網路服務供應商等。該中心將為這些參與者提供可以共同開發創新解決方案的場地，確保方案能快速實施以促進綠色轉型，同時也將成為分享先進技術的最佳交流平台。最初重點是開發可幫助降低資料中心降低碳排放量與達到碳平衡及穩定電網的解決方案。「淨零創新研發中心」已於2023年9月28日在丹麥弗雷德里西亞啟用。

該中心將針對範圍1、2和3項目作改善，這些項目是公司或組織之營運與活動產生的溫室氣體排放。具體來說，為減少碳排放(範圍1)，該中心將研究柴油發電的替代方案與燃料及熱能再利用項目。針對於間接排放(範圍2)，該中心希望有效地利用風能和太陽能等無碳能源發電。對於隱含排放量(範圍3)，該中心將與供應商和學術界合作，研究如何對混凝土、鋼材和鋁等原材料進行脫碳，從而打造永續資料中心。

欲知更多詳情，請至官網查詢: www.danfoss.com.tw。