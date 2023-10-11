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用路人注意提前改道！ 台74線崇德-北屯段夜間施工封閉

  • 中時即時 馮惠宜
台74線14K＋500~17K＋700（北屯二至崇德間）11日、12日夜間封閉施工，請用路人配合。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）
台74線14K＋500~17K＋700（北屯二至崇德間）11日、12日夜間封閉施工，請用路人配合。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

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習慣夜間利用台74線崇德-北屯段駕駛注意了，今（11日）至明（12日）共2日、每日21時30分至翌日5時30分，台74線14K＋500~17K＋700（北屯二至崇德間）東西雙向主線全部車道暫時封閉，並同步封閉台74線西行向潭子入口匝道及東行向北屯一入口匝道。

交通部高速公路局第二新建工程處為辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，將在夜間封閉74線14K＋500~ 17K＋700（北屯二至崇德間）東西雙向主線全部車道，交通維持管制期間請用路人體諒配合行經此路段小心慢行。

且因應台74線14K＋500~17K＋700（北屯二至崇德交流道）東西向全車道封閉，施工封閉期間原行駛於台74線主線車輛改道路線：1、西行向：請提前於潭子、崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路1段，再經由西行向北屯二入口匝道重新進入快速道路。

2、東行向：請提前於西屯三、北屯一及北屯二出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路1段，再經東行向崇德入口匝道重新進入快速道路。

台中市第五分局指出，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。也呼籲用路人可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

台中市第五分局分局長陳松寅也籲請用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。

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