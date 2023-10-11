社區電動車充電椿每座補助1.5萬元 新北議員批太少

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電動車夯，建築物設置電動車充電椿是未來趨勢，民進黨新北市議員許昭興認為，市府對老舊社區的電動車充電椿設置每座僅補助1.5萬元太少，以及如電動車發生火災，消防局設備也不足。經發局回應，會支持管委會在供電基礎完整前提下，來做完整推動與施設；消防局說，對於電動車火災事故，新北市有訂出注意事項與救災通則。

許昭興今在議會質詢表示，電動車相關產業夯，新大樓在地下室都設有電動車充電椿，但新北舊大樓也很多，卻無相關配管，環保局每個椿位補助1.5萬元太少，因此每當居民提出需求時，管委會都會否決，除考量安全性與可行性，且如每個停車位都要配線成本高。

許昭興要求市府針對舊大樓的電動車充電椿配線，經發局要協調台電配線，讓配管能順暢，並增加能補助經費，提供居民解決方案，畢竟電動車是未來發展趨勢，另希望政府整合讓管委會有統一聯繫窗口。

許昭興另質疑，如電動車發生火災消防局能夠因應嗎？畢竟消防局只有16張滅火毯，防止火勢蔓延，消防設備不足，要求市府三周內提出相關報告規畫。

經發局長何怡明表示，會在支持他們供電基礎完整前提下，來做完整推動與施設；消防局李清安說，已詢問鄰近亞洲國家關於電動車的救災方式，新北市也有訂出注意事項與通則。