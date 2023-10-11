漢神巨蛋周年慶挑戰29億！ 引進12高雄獨家櫃位 再抽瑞士四人遊

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百貨周年慶陸續登場，南台灣百貨漢神巨蛋購物廣場也將在10月12日至11月7日展開，今年更引進南部獨家擁有百年珠寶設計與傳奇腕錶歷史的Van Cleef ＆ Arpels梵克雅寶；以及南部首間Miu Miu專門店，推出全台首賣的皮革手挽袋，再加上多家甫於10月進駐的專櫃，共12家新進的高雄獨家品牌，預計將帶動整體買氣，業績目標挑戰29億。

漢神巨蛋特別於4樓南部獨家引進獲日本米其林餐盤推薦的名古屋90年鰻魚飯老店-「うなぎ四代目菊かわ」，同時聚焦 Z 世代時尚需求，於5樓以全台百貨首店之姿引進網路熱搜女鞋D＋AF，並獨家推出加厚鞋底切爾西短靴全新亮相，以及網羅了線上百萬粉絲女裝品牌LOVFEE、高雄首間韓風發燒話題專櫃NATIONAL GEOGRAPHIC等。

為回饋消費者，業者特別與人氣品牌ROBINMAY聯手推出Y2K-星球漫遊會員來店禮，包括10月12日至10月15日的旅行提袋等，標榜時尚與實用兼具。每年都深受民眾期待的廣場大型佈置物，此次由插畫與怪獸陶作藝術家HOM徐至宏親手操製，打造調皮的蛋仔獸跟呆萌的巨型16米大地獸，也將驚喜現身在1樓廣場，創造新一波打卡熱點。

此外，周年慶期間精彩看點非市價約70萬的瑞士旅遊總抽獎莫屬，只要1人中獎就能4人同行暢遊瑞士14日。1樓精品美妍殿堂也祭出最受貴婦青睞保養品HR，並推出高雄獨家熱賣組合黑繃帶修護乳霜享65折超殺優惠；活動期間還有持漢神 Plus APP化妝品滿3000送300，10月12日到10月15日首四日加碼刷聯名卡全館滿1萬送500、1F精品區滿2萬送1000、珠寶區單筆滿8 萬送8000等。同時歡慶台北漢來大飯店開幕，周周抽住宿券，持漢神Plus App消費即有機會入住台北漢來大飯店，同時還可參與購物金活動，16至18日及23日及23日至25單筆滿1000元扣會員點數60點現抵200元。