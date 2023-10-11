桃園僅「這區」未設文健站 年底有望補足最後拼圖

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政府推動原住民族文化健康站，照顧原民長者，桃園市原住民族人口有8.1萬人，現設有34站，13行政區中僅新屋區未設置，民代盼補足最後一塊拼圖。桃園市原民局表示，已向原民會申請補助計畫並通過初審，今赴新屋現勘場地，若順利通過審查有望於今年底至明年初開站。

原民局統計，桃園都會區設有21處文健站、復興原鄉區設有14處，由專業工作小組辦理長者照顧服務，包括簡易健康照顧、延緩老化失能活動、營養餐飲共餐或送餐、電話問安及居家關懷、生活與照顧諮詢等服務，照顧原民長者。

市議員王仙蓮指出，桃園原民長者多，2015年起從中壢開始擴散設置文健站，過了近8年，13區中卻只有新屋未設置，感覺像桃園原民長照版圖漏了一塊，去年與今年爭取向原民會申請補助，審核都未獲核定，經向原民局與原民會反映，地方長者皆希望成立，要求重啟複審並審慎評估，盼順利開站，補足桃園文健站最後一塊拼圖。

原民局專委簡善謙說明，新屋文健站由桃園市原住民長期照顧推動協會提出新站申請，經原民局辦理初審，評估新屋無任何文健站可照顧長者，具有滿足在地照顧的需要性，評估適合設站。不過據悉，原民會考量服務效益與選址問題，起初補助計畫未審核通過。

簡善謙表示，因新屋是目前桃園唯一未設有文健站的行政區，考量新屋原民長者健康照顧需求及申請單位提供的活動場地寬敞，市府8月發文提請原民會重新複審，也加強與場地方及協會溝通協調，安排更合適的空間及使用配套措施。

簡善謙說，原民會已於今日安排到天主新屋耶穌聖心堂複審場勘，若順利通過審查，有望於今年12月至明年1月間開站。