昇達科第三季低軌衛星營收季增96％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

昇達科（3491）9月合併營收為1.21億元，月增8.36％，第三季合併營收為3.76億元，與第二季相當，但當中較受關注的低軌衛星營收成果，在第三季則有96％的季增幅，且9月低軌衛星產品出貨額也是第三季單月最高，約占了當季該項產品出貨金額的46％。

昇達科表示，低軌衛星產品上半年雖有客戶進度延遲的影響，但近期已有大客戶就後續的產能規劃進行討論，雙方已商議好明年度的訂單與產能需求配合模式。

SpaceX執行長馬斯克上月曾提到，預計到2024年，星鏈（Starlink）衛星數量可達到其他所有衛星總和的二倍，SpaceX的目標是截至今年底，每月進行10次獵鷹火箭發射任務，明年則是每月發射12次的計畫。

而與SpaceX競逐低軌衛星市場的另一家國際級企業Amazon，首二顆衛星亦已在10／6發射成功，這將開啟Amazon Kuiper衛星通訊的產業布局，其初始申請已獲准的衛星數量為3,236顆，將在這次成功發射後的接續4年內完成衛星佈建，同時地面站也將展開鋪設，供應鏈將進入逐年遞增的供應期。

而身為Amazon Kuiper衛星籌載關鍵天線元件供應商的昇達科，法人圈推估該公司也將在接續幾年中獲得逐年增長的大單挹注，來自低軌衛星的營收比重可望持續拉高並達合併營收的三至四成，毛利率預期也將隨之攀升，獲利將呈倍數成長。