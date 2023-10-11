《國際產業》兩項原因 UNIQLO母公司去年賺飽飽

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】旗下擁有知名服飾品牌UNIQLO的迅銷（Fast Retailing），預定將在12日公布上個財年的財報，外界認為，受惠於中國大陸市場以及日圓頻頻走貶下，迅銷去年獲利可望再創新高。

這家日本快時尚大廠，7月公布創新高的第3季獲利後，順勢上修全年財務預測。迅銷業績看俏，主要原因是擁有900多間門市，同時也是最大海外市場的中國大陸，業務已從新冠疫情趨緩中慢慢復甦。

根據路透社彙集的多方資料，截至8月底的上個財年期間，迅銷營業利益可望成長26%，並達3,746億日圓，約25.2億美元。另外，迅銷自己則預估將達3,700億日圓，明顯超車前1年的2,973億日圓。

迅銷的老闆是柳井正（Tadashi Yanai），根據富比士統計，截至10月11日，這位日本首富持有迅銷大概有19%股份，與其家族扣掉債務的淨資產金額為339億美元。

因業績大部分得依賴來自中國大陸的貢獻，故迅銷財報也有日本零售業在大陸的領頭羊之稱。在嚴格的抗疫規定大幅放寬後，迅銷中國大陸的業績已開始反彈。

迅銷另一個能賺進大把鈔票的原因，就是孱弱不堪的日圓。根據計算，2023年迄今，日圓兌美元匯價已大貶約12%，這對大部分收美元的日本海外公司來說，匯兌收益就是財報亮眼的重要因素之一。

調研單位LightStream Research認為，考量中國大陸的復甦、日圓疲弱以及歐美強勁表現，迅銷的業績可能普遍遭到低估，明年可望意外大賺以及亮眼的財測數字。

之前兩年的時間，在中國大陸服飾業務陷入低潮期的迅銷，也轉移目標把重心移往歐美區域。迅銷11日股價強勢，大漲2%左右，今年迄今迅銷更是犀利，狂漲約26%。