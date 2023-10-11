無薪假人數大減2280人 整體實施跌破萬人

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勞動部今(11)日公布最新無薪假減少工時統計，事業單位計383家，實施人數9598人，本次人數大減2280人，整體實施人數跌破萬人。製造業因部分業者接獲短單而有人數上的減少，旅行社也有顯著減少，後續情況是否穩定轉好仍待觀察。

勞動部今日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計383家，實施人數9598人，較上期減少270家和2280人，多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本期人數及家數都有減少，當中以製造業減少1400多人為多，與前幾次不同的是，這次有2家電子零組件廠的訂單情況略回穩，實施無薪假人數分別都減少約70人左右，也有一家大型零組件廠商因短單受益，實施人數從170人減至100人。

此外，有1家運動用品製造商也因訂單回穩，已在9月30日結束實施無薪假，而且是整整提早2個月停止實施。

王金蓉說，製造業仍是實施大宗，大多業者實施時間為3個月，不過也有部分只簽訂1個月，顯見也有部分業者持觀望態度。

王金蓉也說，目前旅行社實施人數已跌破百人，目前國旅和出國旅遊熱絡，預估下期實施人數也不會增長太多，趨勢上仍待觀察。