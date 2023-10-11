好食好事助青農圓夢 業師輔導登上募資平台

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長期培育食農領域人才的好食好事基金會，今年「食農創生計畫」輔導6家彰化在地青農團隊，透過業師現地輔導、群眾募資等方式，協助他們在家鄉立基深耕，近日更成功登上群眾募資平台「嘖嘖」，即日起至11月25日，歡迎大家以行動支持，品嚐來自彰化青年的活力與最在地的風土美味。

好食好事基金會執行長陳茂嘉表示，「食農創生計畫」今年邁入第2年，是由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會發起的深耕計畫，秉持捐助人代表魏應充的初衷，專注在青年人才培育，提供專業的輔導，協助年輕創業者，讓當地風土農產、美食、服務加值，提升競爭力和知名度。

陳茂嘉說，彰化被譽為台灣農產糧倉之一，也是好食好事基金會捐助人代表魏應充的家鄉，因此該計畫特別專注於彰化，今年輔導都是彰化在地青農團隊， 透過業師協助團隊做好創業管理及了解銷售通路趨勢，讓青農不用繞路。

獲選的6組青農包括「晨照溫室」引進日本阿露斯洋香瓜，以科技管理追求口感和甜度極致完美；「雷打石」則是將湖北風味與芳苑頂級鹹蛋融合成獨特美味的鹹鴨蛋醬料；「黃金蜂園」是得獎無數的養蜂職人，以機電專長培養出高質量的純正蜂蜜。

「田野勤學」專注栽種高品質國產黃豆，製作健康黃豆產品，滿足人們對營養需求；「通利水產行」則以黑蜆為主力產品，品質深受日本市場青睞，長期外銷；「乙木羊」是在地34年的乳羊牧場，近年2代回鄉接手，致力發展多元羊奶產品與低碳永續循環農業。

這6家彰化在地團隊在好食好事協助下，即日起至11月25日將在「嘖嘖」進行為期近2個月「群眾募資」活動，歡迎全國鄉親以實際行動支持這些年輕創業者，品嚐來自彰化青年的活力與最在地的風土美味。