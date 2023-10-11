嗑鍋驅寒人氣夯！ 麻辣45川味酸菜魚鍋開賣 穿紅裝免費吃和牛

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寒露節令過後意味深秋來臨，隨東北季風報到也能漸漸感受涼意，看好台灣火鍋市場年產值上看400億，連鎖品牌瞄準暖食商機紛推新菜與優惠，好比消費者穿紅色服裝就招待和牛、滿額擲骰子免費吃肉盤，人流可望較平時提升2至3成以上。

觀察到麻辣鍋店不只鍋底吸客，配菜的豐富多樣性也成主流商機。乾杯集團旗下麻辣45特別派團隊至重慶考察風味，新推出「川味酸菜魚火鍋」，以雲林大埤鄉自產芥菜、自家醃製的老酸菜絲作基底，加入豬骨、雞骨、四川泡椒等熬煮打造酸爽香麻風味；另推逾20種新菜色包括四川藤椒風味的和牛嫩牛肉等，整體客單價落在1300元左右，31日前用餐賓客整桌皆穿紅色服飾，即免費招待日本和牛片，品牌也計畫10月底再推新高檔鍋物品牌。

鼎王麻辣鍋和無老鍋訴求食材新鮮、不使用重組肉，其中「梅花豬肉」油脂分布均勻且不膩口，搭麻辣鍋更顯鮮香美味，31日前單筆消費金額發票滿2500元，可玩骰子遊戲，只要骰中紅色就送梅花豬肉乙份；骰中白色則是枸杞菊花露買一送一，平日周一至周五均可參加。

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋31日前，含2成人以上同行，只要其一身分證或健保卡或護照號碼含10任二碼就可參與十月升級活動，不限時段和方案，全桌可享肉質肥厚的XXL東石大蛤吃到飽。