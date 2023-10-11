訂單出貨暢旺 劍麟Q3營收創歷年單季新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

劍麟（2228）公告9月營收4.45億元，年增0.64％，受惠旗下汽車事業營運保持良好動能，第三季營收13.41億元，年增6.27％，並創歷年單季新高，累計前三季營收36.15億元，年增9.83％，亦改寫歷年同期新高記錄。

展望第四季，劍麟表示，觀察目前集團整體在手訂單站穩良好水準，在客戶持續保持穩健訂單拉貨需求下，有助於創造整體產能稼動率站穩一定水準，進一步推升集團整體營運正面加分效果。

另一方面，劍麟表示，集團擁有大陸、台灣、波蘭等多地生產據點，可因應全球汽車供應鏈重組趨勢就近滿足客戶訂單需求，且集團持續精進原料採購、優化生產效率等策略，可望創造未來營運正面效果挹注。

對於今年以來營收成長，劍麟表示，受惠客戶對於旗下膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品需求穩定成長，集團仍不斷精進原料採購良好控管、以及優化旗下中國、台灣、波蘭廠生產效率，進一步墊高整體產能稼動率表現，挹注第三季汽車事業營收佔比進一步提升至85％水準，帶動整體營收繳出歷年單季新高之關鍵。

劍麟指出，由於汽車零組件攸關安全性、穩定性，各大汽車品牌皆嚴格審核供應商資格，憑藉集團掌握汽車安全系統產品關鍵研發技術與優異製造工藝，加上擁有國際相關認證，且長年與全球主要一階（Tier 1）汽車安全零組件供應商客戶深厚業務基礎，同時，劍麟仍持續與客戶共同開發汽車安全件新款產品專案數量增加，皆有效深化集團與客戶黏著度，不易有更換供應商之情況，奠定集團營運穩定良好發展條件。